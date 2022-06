PLJUSKOVI SU IZA NAS, DOLAZI SUŠA! Evo kakvo nas vreme očekuje sledeće nedelje i koliko dugo ćemo čekati na novo rashlađenje

Nakon veoma nestabilnog vremena sa obilnim pljuskovima i grmljavinskim olujama sa gradom i lokalnim poplavama, sledi dugotrajna stabilizacija vremena, ali bez velikih vrucina.

Iznad područja Srbije i dalje se nastavlja uticaj ciklona koji već danima donosi obilne pljuskove sa grmljavinom i jače grmljavinske nepogode sa gradom. Snažni grmljavinski procesi najviše su se prethodnih dana obrušavali na zapadne predele Srbije, pa je tako u Loznici pre dva dana samo u jednom danu palo preko 80 milimetara kiše po kvadratnom metru, što je prosečna količina padavina za ceo mesec.

Obilnih padavina bilo je lokalno i u drugim predelima, a snažna kiša tokom prethodne noći dovela je do izlivanja manjih tokova na zapadu Srbije, pa je došlo do bujičnih poplava na području Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice, Arilja i Požege, a došlo je i do izlivanja Đetinje, koja je poplavila područje između Užica i Požege. Na tom području tokom prethodne večeri i noći palo je dodatnih 30 do 70 milimetara kiše po kvadratnom metru.

- Na pojedinim lokacijama pričinjena je i materijalna šteta, a pod vodom su mnoge obradive površine. Padavine su u prethodnom periodu bile veoma neravnomereno raspoređene, što je slučaj kod lokalnih pljuskova sa grmljavinom. I tako, dok su pojedine lokacije u prethodnih par dana dobile i preko 100 milimetara kiše po kvadratnom metru, pojedine lokacije prošle su i bez kapi kiše. U prethodnom periodu najviše padavina bilo je u Podrinju, na zapadu i jugozapadu Srbije, u Sremu i u delovima centralne Srbije. Ovakve obilne i lokalne padavine dovode do opasnosti od izlivanja manjih reka i potoka, dok, srećom, opasnosti od izlivanja srednjih i većih reka nema, iako se porast i na njima očekuje narednih dana - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Dobra vest je da od ponedeljka sledi postepena stabilizacija vremena, koja je već danas nastupila na severu Srbije i u Beogradu. U subotu pred kraj dana i tokom večeri snažne grmljavinske oluje pogodile su i Beograd, a na pojedinim lokacijama olujni vetar obarao je drveće. Palo je i preko 30 milimetara kiše u kratkom vremenskom intervalu. Dakle, Srbija je i dalje pod uticajem ciklona sa Egejskog mora.

- Do kraja dana na severu Srbije i u Beogradu biće sunčano, uz jak severozapadni vetar. U ostalim predelima Srbije očekuje se promenljivo oblačno vreme, a lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom u Braničevakom okrugu, u Pomoravlju i u Šumadiji. Položaj ciklona je takav da se ovi sistemi nad našem područjem premeštaju u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema jugozapadu, odnosno od severoistočne preko centralne Srbije dalje prema zapadu Srbije. Ovog poslepodneva temperature se kreću od 22 stepena na jugu Srbije do 30 u Vojvodini. U Beogradu je 29 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 17, a Kopaonik 11 stepeni - dodaje Đurić.

U ponedeljak će sa zapada Evrope sve više jačati termički greben na visini i polje visokog vazdušnog pritiska, pa sledi dalja stabilizacija vremena, pa će tako nad severom i zapadom Srbije i u Beogradu biti sunčano i veoma toplo, dok se pod uticajem ciklona iz Turske nad jugom i istokom Srbije i dalje očekuje oblačnost, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, ali će do kraja dana uticaj ovog ciklona potpuno oslabiti.

- Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Nakon jutarnjih 13 do 17 stepeni, maksimalna temperatura tokom dana biće od 25 na jugu Srbije do 31 u Vojvodini, u Beogradu do 30 stepeni.

foto: Ana Paunković

U utorak se preko Srbije očekuje premeštanje veoma oslabljenog hladnog fronta sa severozapada. On neće doneti padavine, već pojačan, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar i malo svežiju vazdušnu masu sa severozapada, ali i umereno naoblačenje. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 26. U sredu i u četvrtak ponovo će ojačati greben na visini sa jugozapada, pa će biti sunčano i toplo, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada. Maksimalna temperatura biće od 26 do 30 stepeni.

Petak će ponovo doneti prodor oslabljenog hladnog fronta sa severozapada, pa će u subotu biti malo svežije i oblačnije, tek ponegde uz izolovane padavine, ali bez značajnijih količina i tek na ograničenom prostoru, a hladni front osetiće se najviše u vidu jakog severozapadnog vetra i u neznatnom padu temperature.

Od nedelje se očekuje sunčano i osetno toplije vreme, jer će sa jugozapada uslediti priliv veoma tople vazdušne mase, pa će maksimalne temperature biti više od 30 stepeni. Kako je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 24 do 28 stepeni, one su ovih dana uglavnom oko prosečnih vrednosti i takve će biti i tokom većeg dela sledeće sedmice ili za koji stepen iznad proseka.

- Oko 19. i 20. juna maksimalne temperature mogle bi kratko biti i za 7 stepeni više od prosečnih. Kada je reč o padavinama, njih je ovih i prethodnih dana bilo u umerenim, u mnogim predelima i u obilnim kiličinama i to nakon dugotrajnog sušnog perioda. Kada je reč o narednom periodu, od sutra ulazimo u duži period od najmanje 10 dana bez značajinih padavina ili uopšte bez padavina - ističe Đurić.

Narednih dana u Španiji i do 45°C

Inače, dok je naše područje ovih dana bilo pod uticajem ciklona i veoma obilnih padavina, grmljavinskih pljuskova i oluja, Pirinejsko poluostrvo zahvatio je vreo talas sa severozapada Afrike, pa temperature prelaze 40°C, a ovog poslepodneva dostižu i 43°C. I narednih dana u Španiji i u Portugaliji biće vrelo, uz temperature i do 40°C, širom Španije i na jugoistoku Portugalije do 42°C, ukjučujuići i Madrid, dok se na jugu i na jugozapadu Španije u oblasti Kordobe očekuje i do 45°C.

Istovremeno, rashlađujići uticaj Sredozemnog mora na obalama Mediterana uslovljava veoma prijatne temperature od oko 30°C, a na obalama Atlantika na severozapadu Španije i Portugalije od oko 20°C. Osveženje sa lokalnim pljuskovima očekuje se u ovim predelima tek u drugoj polovini sledeće sedmcie i temperature bi pale na 31 do 35°C.

Inače, vreo talas koji je zahvatio Španiju i Portugaliju došao je veoma rano, a temperture koje se beleže karakteristične su za najvrelije dane u julu i u avgustu. Veliki problem pravi i suša i minimalni vodostaj reka i jezera, ali i opasnost od šumskih požara. Kada nakon vrelih temperatura i do 45°C, do Španije i Portugalije stigne osveženje sa Atlantika, ovaj vreo vazduh pod uticajem ciklona sa Atlantika će u južnoj visinskoj struji zahvatiti zapadnu Evropu i tokom narednog četvrtka, petka i subote u Francuskoj se očekuju temperature preko 35°C, ponegde i do čak 40°C, a potom sledi osveženje sa grmljavinskim olujama sa Atlantika.

Kurir.rs