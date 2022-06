VOZOM NA MORE IZ SRBIJE DIREKTNO SAMO DO JEDNE DESTINACIJE: Evo kada je polazak i koje su cene voznih karata

Ljubitelji železnice i mora teško će objediniti obe naklonosti. Ove sezone iz Srbije se vozom nadomak plaže može samo do Bara.

Putnici koji su, računajući na neke ranije godine, verovali da će ih pruga odvesti do Soluna, put Egeja, moraće autobusom ili sopstvenim prevozom. Ne saobraća više ni međunarodni voz za Sofiju niti Istanbul.

Jedini međunarodni sezonski polazak iz Srbije je u petak, 17. juna. Ove godine je novina i mesto polaska i dolaska - stanica "Zemun". Ona u Topčideru više nije u funkciji, a u "Centru" ne mogu da se utovare automobili u auto-voz.

Prodaja voznih karata za letnju sezonu počela je 26. maja, a cena karte drugog razreda u jednom smeru je 21 evro, dok je rezervacija sedišta tri evra. Vožnja u prvom razredu košta 31.80 evra u jendom pravcu. Cene ležaja su od šest do 45 evra, dok je prevoz automobila 30 evra u jednom smeru.

Krajem prošle godine počeli su radovi na modernizaciji i rehabilitaciji pruge Niš-Brestovac. Rok za završetak posla je jun sledeće godine. Ta pruga je značajna, jer spaja Niš sa Leskovcem, Leskovac sa Vranjem, a zatim naravno i sa Severnom Makedonijom i Grčkom.

Turisti koji će se ovog leta odmarati u Grčkoj, ako idu sopstvenim prevozom, moraju da računaju na putarine i trošak goriva. Do Soluna im je potrebno, prema našim cenovnicima, najmanje 100 evra za rezervoar. Putarine kroz Srbiju koštaju, za one koji kreću iz Subotice, 2.120 dinara do Preševa. Vozači iz Beograda će do granice sa Severnom Makeodnijom platiti 1.490 dinara, a iz Niša - 500 ili 650 dinara. Putarina kroz Severnu Makedoniju košta ukupno 380 denara ili 8,5 evra. Kroz Grčku, do Soluna, prolazi se kroz dve naplatne stanice i trošak je oko 2,3 evra, ali do plaže, zavisno na kojoj obali, ređaju se rampe.

SVE ŠTO UŠTEDITE NA GORIVU, POTROŠIĆETE NA LEŽALJKE: Evo kako da što jeftinije stignete do Crne Gore, kolima i do 160 €

Železničku vezu sa Sofijom, a dalje i Istanbulom, pauziraju radovi na pruzi Niš-Dimitrovgrad. Ljubitelji železnice duže neće moći njome ka južnim susedima. U planu je, naime, i rekonstrukcija pruge Beograd-Niš.

Putarine se plaćaju i do Podgorice

Od Beograda do Dimitrovgrada putarina je 1.310 dinara. U Bugarskoj se kupuju vinjete i najjeftinija, za sedam dana, košta osam evra. Ko putuje kolima za Crnu Goru, plaća 420 dinara na "Milošu Velikom". Ove godine se otvara i prva deonica auto-puta u Crnoj Gori, od Kolašina do Podgorice. Putarina će biti 3,5 evra za putnička vozila.

(Kurir.rs/Novosti)