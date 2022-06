RAD U INOSTRANSTVU I OTPREMNINE GLAVNE TEME: Nastavak pregovora o Fijatu, na stolu i dalje ključna pitanja

Radna grupa nastavlja danas pregovore o sudbini radnika kragujevačkog Fijata u Vladi Srbije. Na stolu su i dalje pitanja o uslovima rada u inostranstvu, visini otpremnina i zaštićenim kategorijama radnika koji bi trebalo da ostanu u kompaniji. Danas ističe i rok za prijavljivanje zaposlenih za rad u jednoj od četiri fabrike kompanije Stelantis u Evropi, prenosi RTS.

Predstavnici sindikata kažu da nemaju podatak o tome koliko se radnika prijavilo za odlazak na rad u inostranstvo, ali je prema njihovim saznanjima mali odziv.

I oni očekuju da tu informaciju čuju danas od predstavnika Vlade. Sindikati smatraju da bi trebalo produžiti rok za prijavljivanje za odlazak u inostranstvo, jer su, kako navode, radnici tek u ponedeljak od kompanije dobili zvaničnu i potpunu ponudu.

Kako je ranije najavljeno, oko 1.000 zaposlenih trebalo bi da ode na rad u jednu od četiri fabrike Stelantisa u Evropi. Ko se ne odluči za tu opciju sledi mu otkaz uz otpremninu.

"Na današnji dan je najvažnije da se reši to da zaposleni koji se izjašnjavaju po jednoj od ove dve osnove budu zadovoljni, ako je to uopšte moguće u ovom trenutku. U ovom trenutku nije iz razloga što moram reći da su uslovi odlaska od strane poslodavca, nisu toliko loši u smislu plate, u smislu one naknade koja se daje za odlazak. Zaposleni se zaista po tom osnovu ne žale. Jedini problem u celoj priči je što je vremenski period od dve godine", rekao je Saša Đorđević, predsednik Samostalnog sindikata FAS-a.

Dužina vremenskog perioda od dve godine koliko bi radnici trebalo da provedu u inostranstvu, bio je kamen spoticanja i u prethodne tri runde pregovora koliko je održano u proteklih nedelju dana.

Epilog nisu dobili ni drugi radnički zahtevi. Traženo je proširenje list za takozvanu zaštićenu kategoriju radnika koja bi ostala da radi u kompaniji u tranzicionom periodu i do početka proizvodnje električnog modela 2024. godine.

Nije utvrđena ni visina otpremnina. Jedino je poznata ponuda Stelantisa od 220 evra po godini staža, što radnici smatraju da je malo.

(RTS)