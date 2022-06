SUTRA POČINJE LETO, A METEOROLOG RISTIĆ ZA KURIR OTKRIVA KAKVI SU DANI PRED NAMA! Ovome se niko nije nadao (FOTO)

Leto nam ove godine počinje sutra, 21. juna, tačno u 11 sati i 13 minuta.

I dok svi jedva čekamo te tople dane, postavlja se pitanje kakvo je vreme pred nama baš s početkom omiljenog godišnjeg doba za mnoge.

Meteorolog Ivan Ristić za Kurir kaže da će nam početak leta doneće ponovo doneti nestabilniji period i seriju talasa vlažnog vazduha sa severozapada.

- Prvi talas zahvatiće rano ujutru u utorak, 21. juna, Vojvodinu i polako se premeštati na jugoistok uslovljavajući ponegde pljuskove kiše sa grmljavinom. Vetar severozapadni umeren. Maksimalna temperatura u manjem padu u odnosu na ponedeljak i kretaće se do 30 stepeni Celzijusa - rekao je on.

Takođe, dodao je da nas u sredu čeka smena sunca i oblaka, pljuskovi kiše se očekuju u toku dana uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura bez bitnije promene. U noći između srede i četvrtka Vojvodinu će zahvatiti novo jače naoblačenje sa pljuskovima kiše, gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom. Ovo naoblačenje će se u toku dana proširiti na ostale predele naše zemlje, uslovljavajući ponegde i nepogode, pa bi trebalo očistiti odvode vode tamo gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost ponovnih bujičnih poplava - rekao je on.

Kako je naveo, stabilizacija vremena očekuje se u petak i subotu, 24. i 25. juna.

- Stabilizacija vremena biće kratkotrajna i očekuje se porast temperature koja će u subotu ponovo u većem delu zemlje biti od 30 do 35 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 20 do 25 stepeni Celzijusa na planinama. U subotu popodne i uveče uticaj talasa vlažnog vazduha sa zapada, nestabilno pojava pljuskova kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom - zaključio je on.

