SRBI, U OVOM MESTU U CRNOJ GORI JE NOĆENJE SAMO 10 EVRA! Kurirov detaljni vodič vam pokazuje pošto su LEŽALJKE, KARTE, BENZIN...

Srpski turisti koji su ljubitelji Crne Gore, a još uvek nisu odlučili na kojoj destinaciji će letovati ove sezone, uveliko vagaju u kom delu Jadrana žele da budu smešteni.

Kurir vam donosi detaljan cenovnik smeštaja na Crnogorskom primorju, koliko će vas koštati put ukoliko odlučite da krenete sopstvenim prevozom, autobusom ili avionom, kao i koje su cene namirnica, ležaljki, putarina i kolike su kazne.

Zbog izostanka ruskih i ukrajinskih turista cene na moru u komšiluku su niže nego prethodnih godina, pa se apartmani sa dva ležaja na 200 metara od plaže u Budvi mogu naći za samo 10 evra za dan, dok je smeštaj u apartmanima u Ulcinju za 10 evra skuplji, pokazuju sajtovi s ponudama ugostitelja.

Što se tiče cena hotela za dvoje, one se u proseku kreću od 130 pa do 150 evra za noć, dok je za najluksuzniji smeštaj u Budvi potrebno iskeširati čitavih 495 evra. Kada je reč o Svetom Stefanu, jednom od omiljenih letovališta, cene se kreću od 100 evra za dan odmora u vilama s luks bazenima, dok je apartman za dvoje oko 40 evra dnevno.

Sopstveni prevoz

Kolima od Beograda do Budve za 130 evra

Kurirova računica je pokazala da će vas putarina i gorivo od Beograda do Budve i nazad koštati oko 130 evra. S obzirom na to da od prestonice do Budve ima oko 527 kilometara, za gorivo bi trebalo izdvojiti oko 6.800 dinara u jednom pravcu ukoliko gorivo sipate u Srbiji, gde je trenutna cena benzina 198, a dizela 209 dinara.

foto: Profimedia

Takođe morate da platite i dva i po evra putarinu za tunel Sozina, koji Podgoricu spaja sa obalom, a oni koji idu preko Čačka platiće i za deonicu na auto-putu "Miloš Veliki" koja iznosi 430 dinara.