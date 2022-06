AJMO, BRAĆO, SAMO NEKA JE VESELO! Grci se krste i ne veruju šta vide DOŠLI SRBI U PARALIJU I ODMAH ZAIGRALI KOLO U VODI (VIDEO)

Grčka je pravi raj za Srbe. Ne, to nije samo prelepo more, to nisu šetališta, kafići, izvrsna hrana i slatkiši. Grčka je zasigurno mesto gde ćete se kao Srbin osećati najlagodnije - svaki susret sa nepoznatim Grkom učiniće vam se kao viđanje sa starim prijateljem.

Odavno je poznato da se Srbi na grčkom primorju osećaju kao kod kuće, a kada se tako osećaju, neće im biti problem ni da na se plaži na kojoj se nalazi stotine ljudi okupi njih nekoliko desetina i zajedno u vodi do struka zaplešu ono što najbolje znaju - kolo.

Mnogi su se sa telefonom u ruci okupili ne bi li zabeležili ovaj trenutak, a kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama ima nekoliko desetina snimatelja.

U sredini "magičnog" kruga stala su dva muškarca - jedan sa srpskom i drugi sa grčkom zastavom koje su sa jedne strane zavezane i koji se polako se njišu u ritmu muzike. Sve vreme se svirala četvorica muškaraca i to sa instrumentima, gitarom i harmonikom.

Nikoga nije omelo jako sunce te su više od 10 minuta igrali poznati ples. Na snimku se mogu čuti i poznati uzvici.

Mnogi nisu ostali ravnodušni na ovaj video snimak.

- Svaka čast! Treba odigrati vlaško kolo u vodi, a ni na zemlji mnogi ga ne znaju - napisao je jedan korisnik.

- Bravo igrači! Samo veselo - nadovezao se drugi.

- Može da kaže ko šta hoće. Svaka čast - glasi jedan od komentara.

Bilo je i nekoliko negativnih.

- Ja mislim da se Grci krste - napisao je jedan korisnik.

- A šta ti je ovde lepo? I šta da vidi svet - pita se drugi kornsik.

