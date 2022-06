DIREKTOR RHMZ-A ZA KURIR: Tropskih 37 stepeni pržiće Srbiju narednih 10 dana! VRELI AFRIČKI TALAS ĆE POTRAJATI, zna se dokle

U Srbiji je u utorak asfalt goreo na 34 stepena, i to u hladu, a goreće i narednih dana s još višim temperaturama!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) juče je izdao hitno upozorenje da nas do subote čekaju veoma visoke dnevne temperature i tropske noći, čime je zapravo upaljen narandžasti meteoalarm.

foto: Printscreen/RHMZ

- Do kraja sedmice veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni, a lokalno se očekuju i tropske noći - navedeno je u upozorenju RHMZ.

Inače, juče je u sedam sati ujutru u većini mesta u Srbiji temperatura u hladu bila preko 20 stepeni, a da će se takvi dani nastaviti, za Kurir potvrđuje prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

foto: Printscreen/RTS

- Pod tropskim danima podrazumevamo one kada su temperature iznad 30 stepeni, ove nedelje konkretno od 34 do 37 stepeni, a noći s temperaturama višim od 20 stepeni, kako će biti do vikenda. Tada se očekuje malo svežije vreme s pljuskovima. Maksimalna temperatura ići će od 31 do 34 stepena. S početkom sledeće nedelje temperature će se opet vratiti na staro i biće ponovo tropske - od 32 do 35 stepeni - rekao je prof. Nikolić i dodao da se znatnije osveženje može, prema sadašnjim izgledima, očekivati tek od 7. jula.

foto: Printscreen/RHMZ

Doktorka Nada Macura je za Kurir televiziju otkrila kako da se adaptiramo na vrućine kojima ćemo danima biti izloženi.

foto: Kurir televizija

- Ako se ova tropska temperatura zadrži samo do kraja ove nedelje, moći ćemo da izdržimo. Uz bočicu vode, tuširanje, zaštitu glave, odeće svetlih nijansa, rashladne uređaje. Pamučne stvari treba nositi kako bi koža disala i kardiovaskularni pacijenti bi trebalo da izbegavaju izlaženje napolje kada je sunce najjače. Bitne su i šetnje uveče. U problemu smo svi, čak i relativno zdrave osobe. Treba voditi računa da naši mišići rade. Umerena fizička aktivnost ne sme biti zanemarena - rekla je dr Macura i dodala da u bazene i reke ne treba ulaziti naglo, već postepeno.

- Bitno je kupati se na sigurnim mestima, gde ima spasilačka ekipa i ekipa Hitne pomoći. Jedno tuširanje će pomoći da lakše uđemo u vodu - kaže dr Macura.

Inače, RHMZ je juče takođe upozorio da je UV indeks zračenja bio vrlo visok, i to na skali do 11 išao je do osam i devet.

Kurir.rs / S. Trajković

