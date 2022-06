PEŠKE DO VELIKOG RATNOG OSTRVA: Stefanović obišao posadu pontonskog mosta ka Lidu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je danas pripadnike pontonirskih jedinica koji su postavili pontonski most od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva i tako građanima omogućili nesmetan pristup dunavskoj plaži Lido. Ministar Stefanović tom prilikom pohvalio je rad i angažovanje pontoniraca iz sastava Rečne flotile i apelovao na građane da vode računa o bezbednosti prilikom korišćenja mosta, kao i prilikom ulaska u vodu.

– Danas smo ovde mogli da vidimo dobar rad našeg pontonirskog bataljona i drugih ljudi iz Rečne flotile i želim da im se zahvalim što i ove godine veoma uspešno izvršavaju sve zadatke. Uspostavili su most koji je spojio zemunsku obalu i Lido i time i ove godine omogućili velikom broju naših sugrađana da bezbedno stignu na svoje odredište i da uživaju na Lidu – rekao je ministar Stefanović.

foto: Mod.gov.rs

On je zamolio sve građane koji koriste most da se pridržavaju instrukcija i mera bezbednosti i da vode računa kada ulaze u vodu, a pogotovo ukoliko na plažu dolaze sa decom.

– Hoću da se zahvalim našim sjajnim momcima i devojkama iz Rečne flotile i zato što ovo nije jedina stvar koju čine. Oni su tokom cele godine na rekama, pružaju asistenciju i pomoć i lokalnim samoupravama i građanima gde god je to potrebno. I želim da ukažem na to koliko su zaista doprineli da bezbednost na rekama bude veća – rekao je Stefanović. Ministar odbrane je poželeo pontonircima da i ovo leto prođe dobro, bezbedno i sigurno i da nemaju većih izazova. – Imao sam prilike i ovde u logorskom prostoru i na prikazima koje smo videli da se uverim u to koliko su uvežbani, visoko obučeni i koliko dobro održavaju svu opremu i tehniku kojom raspolažu. Naravno, trudićemo se u narednom periodu da investiramo i dodatna sredstva da pomognemo da njihov rad bude lakši – rekao je ministar Stefanović.

foto: Mod.gov.rs

U obilasku posade pontonskog mosta uz ministra Stefanovića bio je komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Ljubiša Marković, a pripadnici pontonirskog bataljona upoznali su ministra sa svojim ulogama i zadacima. Posle obilaska logorskog prostora, u kome tokom leta borave pontonirci, ministru Stefanoviću prikazano je spasavanje lica prilikom pada u vodu i rad posade na sprečavanju udara plovnog objekta u most.

Pontonski most ka Lidu je nosivosti 20 tona, dužine 362 metra i moći će da ga koriste pešaci i laka vozila, a biće i ove godine u funkciji do kraja letnje sezone, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon.

(Kurir.rs / Mod.gov.rs)