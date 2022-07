TROPSKI PAKAO TEK DOLAZI! Meteorolog Čubrilo upozorava na nove talase vrućine OLUJA MOŽE DA NASTANE ZA 15 MINUTA

Tropski dani koji su obeležili jun nastavljaju se u julu, ali iako će prvog vikenda u mesecu osvežiti, to će biti jedva primetno, tek za stepen ili dva, a pitanje je koliko će se osetiti u nekim delovima zemlje.

Tropske temperature koje će narednih dana dostizati i 37-38 stepeni potrajaće još čitavu nedelju, a tokom jula nas očekuje barem još jedan ovakav dugotrajan vreli talas. Meteorolog Marko Čubrilo navodi da se očekuje da jul i avgust takođe budu sa natprosečnim temperaturama.

- Biće ovo dugo toplo leto, jul i avgust biće topli, ali biće i češćih padavina, pogotovo u avgustu. Jul očekujem da bude malo iznad proseka, naročito na severu Srbije - objašnjava Čubrilo.

Vreli talas, koji imamo ovih dana sa temperaturama i do 38 stepeni, potrajaće do oko 7. jula, a kako tvrdi Čubrilo osetno svežiji period koji bi onda usledio mogao bi da traje do polovine meseca.

- Jul će početi veoma visokim temperaturama, zatim će uslediti osetno zahlađenje, a pred kraj meseca će ponovo biti veoma toplo. Nakon prve sedmice i sve do polovine meseca imaćemo oko nedelju dana svežijeg vremena. Taj period obeležiće dosta kiše i pljuskova, a pašće i noćne temperature ispod 15 stepeni Celzijusa - navodi meteorolog.

Osveženje neće biti dugotrajno.

- Dnevne temperature će u tom periodu pasti na 25 stepeni. U pitanju je dosta osetnije osveženje, ali onda nas opet čeka toplije vreme. Naredni talas jačih vrućina verovatno možemo očekivati posle 22. i 23. jula - kaže Čubrilo.

Upozorava i da će u narednom periodu postojati uslovi za pljuskove sa grmljavinom koji će biti "jako lokalnog karaktera" i za primer navodi da je u delu Novog Sada gde živi pre neki dan pala slaba kiša dok je samo na kilometar od tog naselja tukao led i vetar je kidao grane.

- Mali su oblaci i zahvataju jako male prostore. I nemoguće je predvideti gde će biti pljuskova. Čak ni rezolucija najboljih radara nije toliko visoka i jaka da te oblake dovoljno uhvati u radarski snop. I danas, recimo, možemo imati posle podne jake nepogode nad Srbijom, ali da li će se oblaci zaista pokrenuti to niko ne može sada reći. Potencijal je u atmosferi, ona je pregrejana i visok je udeo vlage. Parametri su tu, međutim, pitanje je da li će se oblaci pokrenuti. U slučaju da se pokrenu oni za 15 minuta prerastu u velike oluje. Ni protivgradna odbrana ne može da ih spreči već samo može da ih ublaži - kaže Čubrilo.

Kada su u pitanju noćne temperature i narednih dana biće prilično visoke. Pogotovo u velikim gradovima zbog betona koji se pregrejeva.

- U gradovima je noćna minimalna između 23 i 25 stepeni Celzijusa. Van grada pred zoru još i osveži. Tako će biti sve do oko 7. jula. To je naime naporna vrućina, a ne dnevna, iako je visoka. Problem je što noću nema osveženja - zaključuje Čubrilo.

