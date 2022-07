OPASNO! NA MORE NIKAKO NE VODITE BEBU MLAĐU OD 2 MESECA! Pedijatri za Kurir objasnili zašto to može da bude veoma opasno za dete

Dok se neki roditelji za prvo letovanje s bebom odlučuju tek nakon što ona napuni godinu dana, postoje i oni koji to ne mogu da dočekaju, pa je vode i s nepunih 40 dana, što po dete može biti veoma opasno!

Lekari s kojima je Kurir razgovarao saglasni su u tome da bebu na more ne treba voditi pre nego što napuni šest meseci, a da je naročito rizično izlagati je tako visokim temperaturama pre drugog meseca života.

Naime, jedna čitateljka Kurira ispričala je kako je dete odvela na more i pre "babina".

- Ćerkicu sam rodila u junu prošle godine. Odmah u julu, kada je imala tačno 37 dana, prvi put sam je umočila u more. Namazala sam joj faktor, stavila šeširić i krenule smo na kupanje. Ona je otporno dete, ništa joj nije falilo, ni u putu ni na samom letovanju. Nikakve zdravstvene probleme nije imala - kaže A. R. za Kurir.

Brojni problemi

Ipak, lekari s ponašanjem "modernih majki" i nisu saglasni. Pedijatar dr Saša Milićević za Kurir kaže da bebicu nikako na more ne treba voditi pre drugog meseca, a da su i kasniji meseci veoma rano za tako nešto.

Pedijatar dr Saša Milićević foto: screenshot Pink tv

- Period adaptacije bebe na spoljašnje faktore je slab i sporiji. Otpornost dečje kože je mnogo slabija, organi disanja su nedovoljno razvijeni. Tako mlada bebica može da se naguta vode, čak i da odreaguje na vodu sa česme. Može da se desi da dete počne da kašlje zbog promene pritiska ili da odreaguju čak i uši. Može se poremetiti ritam jela, pa može doći i do dehidratacije, dijareje. Takođe, klima-uređaji, koje roditelji često doplaćuju na letovanjima, mogu da naprave problem sa upalom uha ili prehladom - kaže Milićević i dodaje da je bebina koža tako nežna da je sunce za nju opasno i u hladovini.

- Beba stara četiri meseca može da dobije opekotine čak i u hladu. Posebno se ne savetuje vođenje mlađih beba na more jer je to veoma riskantno. Prerano je i roditelji moraju da se strpe, jer ako svoje dete izvedu na sunce, rizikuju i sunčanicu, pa i toplotni udar. Čak i ako krenu sa bebicom od četiri meseca, kod sebe moraju imati lekove za alergiju, kapi za nos, probiotik, da budu upoznati gde je ambulanta ili da budu kontaktu sa svojim pedijatrom, ako zatreba antibiotik, jer se bebi on ne sme davati na svoju ruku - kaže dr Milićević.

Rizici za bebu - Otpornost dečje kože je mnogo slabija i ono može da dobije opekotine - Organi disanja su nedovoljno razvijeni - Može da se naguta vode - Može da dobije kašalj ili upalu uha zbog promene pritiska - Može se poremetiti ritam jela, pa može doći do dehidratacije i dijareje - Klima može da izazove prehladu ili upalu uha - Može da dobije sunčanicu

Nedovoljna zaštita

Neonatolog prim. dr Ljiljana Stanković iz GAK "Narodni front" smatra da bebu ne treba voditi na more čak ni sa šest meseci, ako ne i godinu dana.

Dr Ljiljana Stanković foto: Printscreen/Youtube

- Ni bebice od šest meseci, neke i do godinu dana, ne smeju da se sunčaju i kupaju u morskoj vodi. Dečja koža nije izdržljiva, a svaki boravak napolju je rizik po zdravlje bebe. Zvanično je savet pre šest meseci bebu nikako na more. Takođe napominjem da nikakvi zaštitni faktori u kremama, i za one koji vode bebe na more, pa ni oni plus 50, nisu od pomoći jer nisu predviđeni za kožu jedne bebice. Dakle, ako se roditelji samo šetaju kraj mora rano ujutru ili uveče, to je za bebu u redu. Izvođenje na sunce, pa čak ni pod suncobranom, nije dobro za tako mlado detence, čak ni do godinu dana, a kamoli dok još ne napuni šest meseci, pošto dete može da dobije velike probleme s kožom - izričita je dr Stanković.

Suzana Trajković

Bonus video:

04:06 UKOLIKO PLANIRATE LETOVANJE U GRČKU! Ovo su nove cene, pogledajte koliko sada košta GIROS I KAFA