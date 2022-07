APSOLUTNI REKORD SRUŠILI SMO JOŠ 2007! U ovom gradu tad je izmereno 44,9! Srpski meteorolog o sutrašnjem drugom toplotnom talasu

BEOGRAD - Meteorolog RHMZ Goran Mihajlović pojasnio je jutros šta se dešava s vremenom u Srbiji, da li ovog leta beležimo ekstremne temperature ili nas se to samo čini jer smo zaboravili šta se dešavalo u proteklih dvadesetak godina pa nam ovo leto deluje pakleno.

On je gostujući jutros u Jutarnjem dnevniku RTS najavio da od srede, znači sutra, kreće drugi toplotni talas u Srbiji ovog leta sa izuzetno visokim temperaturama od srede do petka - od 34 do 37 stepeni, u Beogradu oko 38.

Za predstojeći vikend čeka nas prava žega - između 37 i 40, a u Beogradu i do 39 stepeni.

Prognoza RHMZ za nartednih 5 dana

On je podsetio građane Srbije da ovo leto jeste vrelo ali da smo još 2007. srušili apsolutni temperaturni rekord ikada kada je u 24. jula u Smederevskoj Palanci izmereno 44,9 stepeni po Celzijusovoj skali.

Crveni se UV indeks u celoj Srbiji

On je najavio da se ove izuzetno visoke temperature koje startuju sutra spuštaju već početkom naredne sedmice da bismo već sredinom imali mnogo prijatnije ali i dalje visoke - između 30 i 34 stepena.

On je dodao i da smo 2012. i 2015. takođe imali izuzetno topla leta ali i da su aktuelne temperature ovih dana visoke gledano u odnosu na višegodišnje proseke i izmerene srednje temperature.

