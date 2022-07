STIŽE NAM PREDAH OD VRUĆINA! Meteorolog za Kurir TV najavio osveženje u nedelju i ponedeljak OD UTORKA OPET EKSTREMNE TEMPERATURE

Đorđe Đurić, meteorolog, najavio je rashlađenje u nedelju i ponedeljak, međutim smatra da nas ovaj toplotni talas neće napustiti do kraja meseca.

foto: Kurir televizija

- Ovaj toplotni talas će potrajati. Zasigurno do kraja meseca. Ali u nedelju ćemo imati prodor hladnog fronta preko delova Srbije. Biće izraženo preko pojačanog severozapadnog vetra i neznatnog pada temperature. Tako da ćemo u nedelju i ponedeljak imati oko 34 do 35 stepeni. Ako možemo da nazove to ikakvim osveženjem. Od utorka nam opet dolazi toplotni talas od tempoeratura većih od 35 stepeni - rekao je meteorolog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:39 PRAVILNIK NE DOZVOLJAVA RAD IZNAD OVE TEMPERATURE! Bobić upozorila na ekstremno visoke temperature koje nam stižu