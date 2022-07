AKO STE ŽRTVA PREVARE TURISTIČKE AGENCIJE, TO NIJE NAJGORE ŠTO MOŽE DA SE DESI! Seničić: Ako se žalite medijima, MOGU DA VAS TUŽE

Podsetimo, devojka koja je prvi put otišla na letovanje sa poznatom turističkom agencijom za mlade, umesto obećanog smeštaja dobila je noćnu moru.

Tvit sa letovanja u Kušadasiju zgrozio je sve koji su pogledali fotografije smeštaja, jer ne zadovoljava ni najminimalnije potrebe. Ovaj komentar pokrenuo je lavinu drugih žalbi na račun iste agencije.

Seničić se osvrnuo na ovaj događaj i naveo da priča nije baš takva kakvom su je mediji preneli, mada je potvrdio da sobe nisu zadovoljavajuće.

- Nije baš tako. To je jedna zajednička terasa koja se u principu ne koristi. Sobe nisu sjajne odmah da kažem. Kakva je cena takav je i hotel. Posle prve noći deo grupe se žalio i ponuđen im je premeštaj u drugi hotel. Što se tiče ove devojke, bili su u kontaktu sa njenim roditeljima i ona je odlučila da ostane zbog celog društva. Dakle, nije htela da se premešta u drugi objekat - rekao je Seničić.

foto: Kurir televizija

Dodao je da putnik uvek ima pravo na žalbu i da je u ovom slučaju postojao osnovan razlog za to.

- Putnik uvek ima pravo na žalbu ili da raskine ugovor. Po meni ovde postoji osnovan razlog da podnese reklamaciju po povratku sa puta i da traži delimičnu naknadu za neispunjenje ugovora. Dakle to je uobičajna procedura. Ako agencija ne reši putnikovu žalbu, oni mogu da se obrate našoj arbitraži. Ako se ne reši ni tu putnik može da nastavi sudski proces i traži sudski proces - rekao je Seničić.

foto: Shutterstock

On je potom otkrio da je YUTA uz agencije odlučila da procesuira sve naredne putnike koje ove stvari budu objavljivali u medijima, bez prethodne reklamacije odnosno žalbe.

- Ubuduće ćemo procesuirati sve putnike koji na taj način to budu objavljivali takve stvari u medijima, bez da su ušli u proceduru koji zakon predviđa. Dakle, mi ovde nemamo zvaničan zahtev ni da se promeni hotel, ni da se na bilo kakav način reaguje. To je sve usmeno bilo, ponuđeno je i odbijeno. Onda su se takve slike našle po društvenim mrežama. Takav smo slučaj imali sa jednom porodicom koja se žalila na kvalitet hrene i odmah je to završilo u medijima. Postoji predstavnik agencije koji taj problem treba da reši, ako ga ne reši postoji procedura kada se vratite. Ovako kada pravite pritisak kroz medije, to obično bude jako loše i za putnike, ali i za agencije - rekao je Seničić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 SRPKINJA PROŠLA PAKAO NA LETOVANJU U TURSKOJ! Platila letovanje, uzeli joj pare za gorivo a dočekala je POSTELJINA UMRLJANA KRVLJU