OVO JE SAMO DEO ISTINE! JEDAN BRAT JE KVAZIKRIMINALAC, DRUGI JE PROPALI POLITIČAR! Ovako ljudi komentarišu dom Rojal iz Krnjače

O mukama i maltretiranju korisnika doma koji, po navodima bivših radnika „Rojala“, gladuju danima i da su se zbog neadekvatne nege suočili sa šugom, kao i raznim infekcijama, Kurir je pisao 1. avgusta.

Dan kasnije već se saznalo da taj dom nema licencu za rad.

Pisanje našeg lista podiglo je veliku prašinu u javnosti, a kako smo na strani pravde i sugrađana koji su se našli na mukama, to je prepoznato i od strane čitalaca.

Naime, objavljivali smo tekstove i u štampanom i u onlajn izdanju, a komentari ljudi na ovu objavu samo su se nizali. Već prvi tekst o domu bez licence izazvao je pravu lavinu reakcija.

Tako su neki susedi pisali svoja saznanja o vlasniku doma i ljudima koji ga okružuju...

Potvrda je stigla sa više strana, a pominjali su ljudi i dom za stare "Holidej haus" na Altini kojem je posle pisanja našeg lista oduzeta licenca za rad upravo zbog lošeg postupanja prema štićenicima.

Osim podrške koju je list Kurir dobio, ljudi su apelovali na nadležne da se oni koji vode ustanovu uhapse i "debelo" kazne.

Potvrdili su i da gazde zaista prete radnicima.

Izgleda, prema komentarima, da je priča o domu "Rojal" javna tajna...

Jedna žena napisala je da je njen otac posle sedam dana boravka tamo postao biljka i preminuo....

Druga čitateljka N.P. je u kamentaru opisala kako je jedva deku živog izvadila iz ovog doma, i to u užasnom stanju.

Njenu ispovest koju je napisala u komentaru prenosimo vam u celosti:

- Hvala Bogu da je neko imao sreće, u ovom slucaju bivše radnice, da njihov vapaj stigne gde treba, do novinara... Naime, moj deka je bio korisnik pomenutog doma. Od prvog dana mi se to nije svidelo, način rada, poslovanja i ostalog u tom domu. Izgubljeni, a pre svega bezobrazni vlasnici koji ne znaju da saberu dva i dva, do jadnih, isfrustriranih radnica, a sad vidim i zašto su takve.... - napisala je ona i dodala da je prvi sukob sa pomenutim gospodinom Filipom, vlasnikom doma, bio je kada sam želela da mi se da tekući racun na koji da plaćam uslugu i da mi se za to izda validan račun ili potvrda da ima dokaz pred sestrom šta je i koliko platila jer su se zajedno brinule o deki.

- Eto prvi problem, gospodin Filip kaže da se isključivo plaća u evrima, da je račun trenutno u blokadi i da ako hoću da mi deka ima posebnu negu i tretman, moram za to platim luks apartman u iznosu od 500 evra, i uz to ima tri obroka dnevno i dve užine, 24-oročasovnu negu od strane stručnih osoba i fizioterapeuta po potrebi uz neku minimalnu naknadu... - navodi ona i kaže da joj je odmah sve bilo sumnjivo.

- Ako si tako veliki gazda i ostalo, zašto si onda dozvolio da ti dom bude u blokadi. Obzirom da sam došla iz inostranstva da to rešavam, par domova koje sam takođe zvala su bili puni, tako da pristajem na tu "njegovu igru" jer nisam imala drugi izbor u tom trenutku. Placam uslugu od 500 evra i zahtevam da pogledam smeštaj i ostalo. Odgovor je "NE", jer citiram "ne možete da se šetate po domu zbog korone" - kako kaže, sa tim se saglasnila, ali je prvo neprijatno iznenađenje usledilo ubrzo.

- Posle par dana zovem deku i jedva uspevam da ga dobijem jer mu je sve vreme telefon isključen. Na pitanje "zašto se ne javljaš, kaže deka "ja samo ležim, ne mogu da se pomerim, malaksao sam, niko neće punjač da mi pozajmi, prinese jer se moj negde izgubio od kako sam ovde ušao". Insistiram da čujem bilo koga ko je u tom trenutku tamo. Čujem deku kako ih doziva i to traje i traje...da bi na kraju odustao jer se niko ne pojavljuje. Pitam: "deko, kako si, jedeš li, uzimas li terapiju, brinu li se o tebi - napisala je ona, a potom prenela strašan odgovor koji je dobila.

- Sine moj, šta da ti kazem, jedva mi je jedna zlatna ženica donela činiju makarona obarenih u vodi, molila me da pojedem i da će sutra biti bolje jer danas nije doneo dostavljač hranu jer mu gazde mnogo duguju i čovek ne može više da donosi hranu za džabe. Besna, spuštam slusalicu i zovem Filipa, sat vremena se ne javlja na telefon da bi se posle oglasio i upitao me šta ja očekujem? "Da je možda deka u vrtiću pa mu treba dadilja nad glavom?" - piše ona i navodi da je vlasniku odmah zatražila da što pre vidi deku i da se neće sa kapije pomeriti dok joj istu ne otvore.

- Posle natezanja sa pomenutim velikim gazdom, iznose deku koji je kao isceđena krpa, izgladneo i upišan. Da da. Odmah insistiram da ga preuzmem i da će o ovome biti obaveštene institucije....e tad kreće teror i niz uvreda od strane Filipa. Pretnje najgore... da mogu da mu po*ušim ku*ac, jer nisam prva koja je išla da ga tuži, inspekcije kako dođu tako odu jer je on moćan i njemu niko ništa ne može... - piše ona i dodaje da se ubrzo sabrala, progutala sve što je čula i samo molila Boga da joj pomogne da iščupa deku napolje. Tvrdi, znala je da će kad tad sve ovo izaći na videlo i da će neko rešiti da objavi istinu o domu "Royal".

- Da bih dobila deku nazad, morala sam još da platim jer, kako kaže gospodin Filip, imali su dodatne troškove tih dana jer je zbog dijabetesa morao da angažuje stručno lice da proveri deku i terapiju. Kaže deka, da za tih par dana niko dolazio nije, čak je i terapiju uzimao sam. Platila sam sve dodatno i obećala mu da se na tome završiti neće. Do dana današnjeg, nisam dobila obaveštenje niti negde pročitala da se moja prijava negde razmatrala. Iako sam prijavu uredno potpisala imenom i prezimenom, adresom itd - napisala je ona u ispovesti i poručila svima:

- Znači zemljo Srbijo, probudi se, stani na noge, postavi lica na položajima koji će se istinski brinuti o ovoj zemlji i narodu! Stanite na put ovakvim kvazi biznismenima, gazdama, lopurdama jadnim i bednim, koji pune svoje džepove, bez plaćanja poreza, doprinosa i ostalih dažbina koje treba da idu u budžet ove zemlje. Nečuveno je da su taj Filip, njegov brat i ostali slični njima još uvek na slobodi, vršljaju, pune džepove svoje i gaze preko mrtvih zarad svojih interesa...

Podsećamo, nadležni su potvrdili da je dom "Rojal" radio bez licence, a zbog pretnji novinarkama Kurira koje su o oveme pisale, vlasnik doma je uhapšen.

