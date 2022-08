EVO ŠTA ĆE SVE BITI OBJEDINJENO POPISOM! Korović za Kurir TV: Broj stanovnika će biti MNOGO MANJI NEGO 2011. GODINE

Posle dvogodišnjeg odlaganja, uzrokovanog pandemijom kovida 19, u oktobru ove godine Republički zavod za statistiku realizovaće Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji.

Pripreme za ovogodišnji popis su uveliko odmakle. Završen je konkurs za izbor 2.500 instruktora, a pred nama je konkurs za izbor 15.000 popisivača.

- Popis pored odgovora na pitanje koliko nas ima, daje odgovor i na pitanje ko smo mi i gde živimo. U smislu kakva je naša obrazovna struktura, polna, ekonomska, radni status i zanimanje. Kad kažemo gde to živimo mislimo na to kakav je to prosečan srpski stan, u kakvim uslovima živimo i kakve stanovi imaju infrastrukturne instalacije. U popisu iz 2011. godine imali smo nešto manje od 7,2 miliona stanovnika. Republički zavod za statistiku od popisa do popisa svake godine izlazi sa procenom broja stanovništva. To se radi tako što uzmemo baznu godinu popisa i dodajemo prirodni priraštaj. Ono što je kod nas, ali i u svetu loše je da je prirodni priraštaj poslednjih godina negativan. Realno se može očekivati da će broj stanovnika ovim popisom biti manji nego ustanovljen broj iz 2011. godine - rekao je Korović.

