ALVIROVIĆ OTKRIO ZAŠTO PATROLA NE IDE DO ALBANIJE: Niko ne zna kakve bljuvotine smo doživeli prošli put BILO JE BAŠ GADNO

Urednik i voditelj emisije SAT Mladen Alvirović je u nedavnom intervjuu otkrio da su njegova porodica i on doživeli više nego neprijatne situacije posle patrole do Albanije.

Alvirović inače tokom leta snima čuvenu "patrolu" gde detaljno objašnjava kako izgleda put automobilom do udaljenih turističkih destinacija.

- Ljudi nas pitaju zašto ne pravimo patrolu do Albanije. Mi smo to snimili 2018. godine. Niko to nije radio pre nas. Ali kakve strahote i bljuvotine smo doživeli posle toga... Vi to ne znate. Mi smo 2018. snimali patrolu do Albanije. Išli smo tada preko Grčke. Snimili smo sve što treba i onda je bio gigantski hejt ovde po mrežama i na ulici. Decu su mi vređali u školi. Govorili su im kako im tata pomaže šiptarski turizam. Baš je bilo gadno. Mi posle toga godinama tražimo način da to ponovo uradimo u inat i uprkos svemu. A za ostalo ćemo se spremiti. Neće deca neće ići mesec dana u školu ako treba. Ne šalim se. Ali u svakom slučaju, ako ja treba da primam platu da bih ugrožavao familiju, ja to neću da radim - rekao je Alvirović gostujući na Jutjub kanalu kod Mirka Rašića.

Alvirović kaže da dosta ljudi ide za Albaniju preko Kosova i da je ekipa emisije SAT došla na ideju da se snimi jedna takva patrola.

- Ali evo u čemu je problem. Kad god bi trebalo da snimamo u nekoj zemlji mi se organima te zemlje uredno javimo. Javimo se ministarstvu unutrašnjih poslova. Tamo gde ima ministarstvo informisanja i njima se javimo. Moramo da tražimo dozvole kad snimam most, put, granični prelaz... Za to mora dozvola da bi ti kadrovi bili kakvi jesu, a ne da se krijemo. Samim tim mi imamo i neke garancije bezbednosti da neko zna da mi idemo i da je policija obaveštena ako zatreba neka asistencija. Jedne godine su nas Grci pratili, imali smo patrolna kola iza nas jer je bilo ono kad se raspravljalo oko imena Makedonije pa su rekli da je bolje da za svaki slučaj budu tu - rekao je novinar.

Alvirović dodaje da ne postoji šansa da ekipa emisije dobije garancije za bezbednost za put preko Kosova.

- Niko neće to da garantuje. Drugi problem je ako napravimo patrolu do Albanije preko Kosova, onda će mnogi s pravom reći zašto niste posetili srpske manastire. Ali patrola koja se snima do jednog odredišta ne može da se snima još dodatno kojekude. Ok, onda smo došli na ideju da snimimo samo srpske manastire, ali dobiti dozvolu za to je nemoguća misija. Naša država će nam dati, ali da se ne lažemo, koliko dole uticaja ima naša država. Nas će ljudi da prime u Gračanici, ali bezbednost ekipe na proputovanju niko neće da nam garantuje. Zaista sam zagrejan da to uradimo, ali kad se steknu svi uslovi da odemo tamo i da se vratimo bez stresa, da nema povređenih, da uvoznicima od kojih smo uzeli automobile vratimo njihova vozila u jednom komadu - rekao je Alvirović.

(Kurir.rs/Mondo)