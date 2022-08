SRBIN STAO DA NATOČI GORIVO U HRVATSKOJ PA ZANEMEO: Prišao mi je krupan čovek i pitao odakle sam, kada sam odgovorio uradio je ovo

Nestvarna boja mora, čista voda, prirodni hlad usled šume borova i ostrva, jedan su od razloga zbog čega se Srbi rado vraćaju na hrvatsko primorje.

Ovog leta, sudeći po objavama na društvenim mrežama ali i ispovestima samih turista iz Srbije, veliki broj njih se vratio na popularna letovališta širom Hrvatske.

Jedan od njih, muškarac čiji su inicijali V. L. i živi u Somboru, ispričao je svoje iskustvo sa jedne od benzinskih pumpi u Hrvatskoj.

"Bio sam s porodicom na zimskom godišnjem odmoru kod sestre u Trogiru. Nije lepota ići na more samo leti, lepo je i zimi... Možda čak i lepše... Napokon, došlo je vreme da krenemo kući, i tako odem sa sestrom na benzinsku stanicu koja se nalazi u Trogiru. Ja i moj megan sa srpskim tablica i grbom stanemo na pumpu. Stojim i sipam, a sestra otišla na blagajnu za to vreme... Zaustavlja se naočit krupan čovek pored mene, gleda u moje tablice i pita onako oštrim glasom: 'Otkud si prijatelju?'. Ja odgovaram: 'Iz Sombora, iz Srbije'

On gleda, ćuti i posle poduže dramske pauze počeo je da peva dobro poznatu pesmu od Zvonka Bogdana 'U tem Somboru, svega na volju'... Kad je otpevao svoje, kaže da je nekad davno bio u Somboru, da ga pamti kao najzeleniji grad i da bi voleo ponovo da ga poseti. Posle toga smo bili i letos na odmoru i sad na produženom vikendu i opet ćemo čim budemo mogli ići jer nismo naišli na ništa ružno. Čak naprotiv,l judi su kulturni, a Dalmacija ko Dalmacija lepa. Poštuj tuđe i nećeš imati problem, pozdrav iz Sombora", napisao je V. L. iz Srbije u vidu poruke na Fejsbuku portalu "Slobodna Dalmacija".

Isti portal, objavio je još nekoliko pisama Srba koji su letovali u Hrvatskoj ove, ali i prethodnih godina. Kako su napisali, svi su do sada imali pozitivna iskustva.

"Srbin sam i od 2012. letujem na Makarskoj rivijeri. Apsolutno nisam imao nikakvih problema, čak sam stekao prijatelje za ceo život. Princip je jednostavan, ponašaj se normalno, poštuj državu u kojoj si, ne pravi s**nja i uživaj! Možemo se takmičiti u vaterpolu, košarci..., ali što se tiče Hrvatske obale - ona je nepobjdiva. Veliki pozdrav", glasilo je iskustvo još jednog našeg državljanina.

Sledeća je bila devojka iz Srbije, koja se zbog ljubavi i braka preselila u Split.

"Ja sam Srpkinja, udata za Dalmatinca. Već dve godine živim u Splitu i nisam imala nikakvih neugodnosti. Upoznala sam dosta divnih i dobrih ljudi. Samo treba zaobići budale i uživati u svom mikrosvetu dobrih ljudi.", napisala je ona.

Bilo je i onih koji su naveli kako je možda najbolje o odnosima učiti od strane dece, koja se na moru igraju između sebe, bez obzira odakle su i ko su.

- Ja sam u Orebiću. Čitavi Balkan je ovde, i gosti i osoblje. Za**bavamo se do suza. A deca, ne znaju za boju, naciju ili veru. Treba od njih učiti. Došli smo u nedelju iz Srbije, ljudi su ok, primili su nas lepo. Niko da reče koju ružnu reč, same reči pohvale", rekao je za "Slobodnu Dalmaciju", ovaj muškarac iz Srbije.

