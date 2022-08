JEDNA OD 5.000 ŽENA RODI SE BEZ MATERICE: Jovanović o surogat majčinstvu u Srbiji SVETSKE ZVEZDE POSTALE MAJKE ZBOG OVE PRAKSE

Milionerka Kristina Osturk koja ima 23 godine već ima jedanaestoro dece. Zaista neverovatan podatak, ali da moguće je. Sigurno ste mnogo puta do sada čuli da je neka poznata osoba u svetu, poput Kim Kardašijan, Elen Pompeo, Lusi Liu, Riki Martin, Sara Džesika Parker i Metju Broderik, Nikol Kidman i Kit Urban, Prijanka Čopra i Nik Džonas dobili decu uz pomoć surogat majke.

Međutim, to u Srbiji niste mogli da čujete ni od velikih zvezda, ali ni od najbližih prijatelja ili rođaka. Mnogi nisu ni upoznati sa tim šta je surogat majčinstvo, a činjenica je da je nekima to itekako potrebno.

Danas o tome zašto Srbija nema program surogat majčinstva, da li sve to koče zakoni ili predrasude voditelji Pulsa Srbije na Kurir televiziji pitali su našu gošću Sandru Jovanović, savetnicu za vantelesnu oplodnju.

- U Srbiji ne funkcioniše zakon koji dozvoljava surogat materinstvo kod nas, jer je surogat materinstvo jedna vrsta ugovorne obaveze - rekla je Sandra Jovanović, savetnica za vantelesnu oplodnju i dodala:

- Građanski zakonik nije precizirao surogaT materinstvo. Moramo da preuredimo, pre svega Građanski zakonik. Pričalo se da će se to uraditi. Jedna od 5.000 žena se rodi bez materice i svim tim ženama će biti potrebno surogat majčinstvo. Kada kažem da se rode bez materice, to znači da one imaju jajnike i svoje jajne ćelije, ali nažalost ne mogu da iznesu tu trudnoću - rekla je u Pulsu Srbije Sandra Jovanović.

