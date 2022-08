NIJE SAMO TITO IMAO PODZEMNU TVRĐAVU: Aleksandar I Karađorđević izgradio DIVA U ZEMLJI, a niko nije znao za to GRAD IMAO OVU ŠIFRU

Karađorđevići su srpska kraljevska porodica koja je vladala Srbijom i Jugoslavijom.

Ono što je dugo ostalo neistraženo je jedan tajni, podzemni grad koji su Karađorđevići gradili da se u slučaju velike nevolje u njega može smestiti cela porodica i još nekoliko hiljada ljudi najbližih Karađorđevićima.

foto: Kurir Televizija

Nalazi se u samom centru mesta, u dubini strme stene, na površini od oko 5000 m2, od čega je 3000 m2 korisnog prostora. Sastoji se od 75 prostorija i hodnika, u dužini oko 1,5 km. Prostor predstavlja ostatke kompleksa u kojem su bili kraljevi apartmani, kabineti, sale, spavaonice za gardu, biblioteka, kapela sa oltarskim prostorom, kraljevska česma…

1 / 3 Foto: Kurir Televizija

Prostorije iskopane u kamenu bile su predviđene za kraljevo ratno komandno mesto i duži boravak većeg broja ljudi pod zemljom, u slučaju ratnih okolnosti.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

Podzemni grad u Malom Zvorniku, pravljen po nalogu kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, jedna je od najvećih turističkih atrakcija tog kraja. Građen je početkom tridesetih godina 20. veka, u velikoj tajnosti, pod šifrom „Kamena devojka“, kao sklonište za smeštaj članova dinastije Karađorđević i vlade u slučaju rata.

Prostor površine 5.000 kvadratnih metara, sakriven u strmoj steni, još nije dovoljno istražen, a turistima i meštanima je sve zanimljiviji.

Za Kurir televiziju je o podzemnom gradu Karađorđevića govorila Suzana Perović iz opštinske uprave Mali Zvornik kaže da su odabrani tajnu čuvali pod šifrom "Kamena devojka".

- Tajni grad se prostire na 4.500 kilometara kvadratnih i u njega bi moglo da se smesti oko 5000 ljudi u slučaju ratne opasnosti. Ima 12 ulaza ili izlaza i svi oni koji se nalaze sa strane puta, gledaju na Drinu. Glavni hodnik je dug kilometar i po i ima 75 prostorija. Temperatura iznosi između 14 i 18 stepeni", objašnjava ona i dodaje da je Karađorđević tajni grad građen je 1930. do 1934. godine po naređenju Kralja Aleksandra - rekla je Perović i dodala:

- Vidite i zatvorske ćelije, priča se da su dovodili zatvorenika noću sa povezima na očima. Kažu da je u jednu od ovih ćelija moglo da stane do 50 zatvorenika. Posetićemo i kraljev apartman, u kome je Kralj Petar Drugi boravio od 7-9 aprila 1941. godine. On je ovde proveo svoje poslednje dane u Srbiji i nakon toga je prešao most koji nosi me po njemu,a zatim je otišao u izgnanstvo iz kog se nikada nije vratio. Imamo i salu za sednice. Ono što je istorijska činjenica je da je ovde održana poslednja sednica vlade Kraljevine Jugoslavije 10/11 april 1941. godine.

Više o ovome pogledatje u nastavku VIDEA:

07:57 NIJE SAMO TITO IMAO PODZEMNU TVRĐAVU Aleksandar I Karađorđević izgradio DIVA U ZEMLJI, a niko nije znao za to GRAD IMAO OVU ŠIFRU!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:10 ZANIMLJIVA ISTORIJA SRBA U 147 PRIČA KOJE SU KRILI OD VAS: Nova knjiga Momčila Petrovića najtraženija u knjižarama