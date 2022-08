STANU (32) SU ZAKLALI PRED ĐACIMA ISPRED ŠKOLE U KOJOJ JE BILA UČITELJICA: Onda je stiglo TAJNO pismo u kom je OPISANO SVO ZLO!

Da se svakog dana prisećamo stradalih pripadnika srpskog naroda bilo bi malo za sve neispričane i nepoznate priče našoj javnosti.

Jedna od manje poznatih priča je i stradanje učiteljice Stane Arnaut.

Masakr u Prebilovcima Masakr u Prebilovcima su izvršile ustaše između 6. i 11. avgusta 1941. pod komandom Ivana Jovanovića zvanog Crni, nad 826 od ukupno 994 Srba sela Prebilovci, uglavnom žena, dece i staraca.

U tom stravičnom masakru nad srpskim narodom stradala je i učiteljica Stana Arnaut.

Stana Arnaut rođena je u Metkovićima 1909. godine, a stradala u Prebilovcima 5. avgusta 1941. godine. Imala je samo 32 godine kada je brutalno, prvo mučena, a onda i zaklana ispred škole u kojoj je radila kao učiteljica.

Ovaj zločin je čak i za fašiste i fašističkog generala Alesandra Luzana bio toliko stravičan da je Benitu Musoliniju poslao pismo u kom se zgražava na događaje koje je video u Prebilovcima. U tom pismu spominje i sudbinu učiteljice Stane Arnaut:

- Dragi Duče,

Moja bezgranična odanost prema Vama mi, nadam se, daje za pravo da, u nečemu, odstupim od strogog vojničkog protokola. Zato i žurim da Vam opišem jedan događaj kojem sam, unazad tri sedmice, lično prisustvovao. Obilazeći sreska mesta Stolac, Čapljinu i Ljubinje (između 60 i 130 km severno od Dubrovnika) - saznam od naših obaveštajnih oficira da su Pavelićeve ustaše, prethodnog dana, počinile neki zločin u jednom selu (Prebilovci), i da će, kada se to pročuje, okolni Srbi ponovo da se uznemire. Nedostaju mi reči da opišem ono što sam tamo zatekao. U velikoj školskoj učionici zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina! Zločin je neumesna i naivna reč. To je prevazilazilo svako ludilo! Mnogima su odsekli glave i poređali ih po đačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove! Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržimo. Primetio sam načetu vreću soli u ćošku i zgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove! I taman kad smo odlazili, u zadnjoj klupi se začulo dečje krkljanje. Pošaljem dvojicu vojnika da vide šta je. Izneli su jednog đaka, još je bio u životu, disao je sa napola presečenim grkljanom! Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji. Zločinci su najpre, na smenu, silovali učiteljicu Srpkinju (ime joj je Stana Arnautović) i onda je pred decom ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme pevao je silom dovedeni orkestar cigana i udarao u tambure! Na večnu sramotu naše, rimske crkve i jedan Božiji čovek, jedan župnik, u svemu tome je učestvovao! Dečak koga smo spasili brzo se oporavio. I čim je rana zarasla, našom nepažnjom pobegao je iz bolnice i otišao u svoje selo, da traži rodbinu. Poslali smo patrolu za njim, ali uzalud; našli su ga na pragu kuće zaklanog! Od hiljadu i nešto duša u selu više nema nikoga! Istoga dana, to smo otkrili kasnije, kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale još 800 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način na putu do jame pobili..." - napisao je Luzano Musoliniju.

Srpska pravoslavna crkva je 6. avgusta 2015. godine žrtve iz Prebilovaca kanonizovala kao Svete mučenike prebilovačke.

Danas ulaz u Kulturni i duhovni centar Sveti kralj Milutin krasi bista učiteljice Stane Arnaut. Bistu koja je poklon selu od Udruženja novinara iz Novog Sada uradio je dr Vladimir T. Jokanović.

Slava im.

