30 ODSTO OBOLELIH OD OVE 4 BOLESTI IMAJU DONORA MATIČNIH ĆELIJA: Ostali zavise od dobre volje drugih, a sada je red na Subotičane

Studija urađena u Nemačkoj nedvosmisleno je dokazala da se šansa za uspešnost transplantacije matičnih ćelija povećava za 30 posto ukoliko je donor sa istog geografskog područja. Često je transplantacija matičnih ćelija jedini put ka izlečenju bolesti kao što su akutna leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaji metabolizma i drugih, inače većina obolelih neće preživeti.

Međutim, svega 30 posto bolesnika ima podudarnog davaoca matičnih ćelija u okviru svoje porodice, pa nesrodni davaoci upisani u Registar preostaju kao jedina mogućnost.

Iz ovih razloga, Institut za transfuziju krvi Srbije, u okviru kojeg se i nalazi Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, pokrenuo je nacionalnu kampanju “Osloni se na mene” kako bi se povećao broj upisanih davalaca u Registar i podigla svest javnosti o značaju postojanja samog Registra.

Dr Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi, napominje da pored Beograda, predstavnici Instituta sprovode kampanju i u ostalim gradovima širom Srbije, a sada je na redu Subotica.

Dr Glorija Blagojević foto: Privatna arhiva

- U subotu 27. avgusta od 16 časova na Trgu slobode u Subotici, u okviru “Takmičarskog sajma”, Subotičani će imati priliku da se infomišu o značaju postojanja nesrodnih davalaca u našem Registru, kao i da pristupe Registru davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije. Akcija je podržana i od strane sportskog udruženja “Horizont”, koji je ujedno i organizator 5. Subotičkog polumaratona - „Trči kroz istoriju”, a koji se održava dan kasnije. Takođe, i u nedelju 28. avgusta, na sam dan održavanja trke, učesnici polumaratona, kao i svi drugi prisutni građani, moći će da se upišu u Registar. Sam čin pristupanja Registru iziskuje svega 5 minuta vremena i jednu malu epruvetu krvi uzetu iz periferne vene. Čitava procedura svakako neće umanjiti fizičku spremnost trkača, naprotiv, može samo pojačati takmičarski duh saznanjem da možete nekome doslovno spasiti život – ističe dr Blagojević.

Da bi se za što veći broj naših bolesnika pronašao odgovarajući davalac, potrebno je najmanje 100.000 prijavljenih davalaca u nacionalnom registru, a trenutno je taj broj oko 11.500 upisanih. Iz tog razloga se pacijenti u Srbiji oslanjaju na Svetski registar i humane građane drugih država, pre svega iz Nemačke, Turske, Poljske, Izraela i dr, koji doniraju matične ćelije našim obolelim sugrađanima.

Međutim, traženje nesrodnog davaoca u inostranstvu, preko Svetskog registra, dodatno usporava proces izlečenja, čime se i umanjuju šansa za preživljavanje pacijenta. Na žalost, za jedan broj obolelih davalac se nikada ne pronađe, pa samim tim, šanse za njihovo preživljavanje ne postoje.

O efektima nacionalne kampanje, sa ciljem da približi značaj povećanja broja nesrodnih davalaca u Registru, dr Blagojević ističe da, iako kampanja traje svega nekoliko meseci broj novoprijavljenih davalaca raste, što govori u prilog tome da radimo pravu stvar.

- Za tri meseca je upisano više od 1500 novih davalaca, a to je do skoro bio neki trogodišnji prosek prijavljenih. Što je više upisanih u Srbiji, to su veće šanse da se podudarni davalac nađe u granicama naše države. S toga pozivam sve Subotičane da dođu u subotu i nedelju na Trg slobode, daju jednu epruvetu krvi, upišu se u Registar i pokažu svoju humanu i ljudsku stranu – zaključuje dr Glorija Blagojević.

Procedura upisa u Nacionalni registar:

- Registru mogu da pristupe zdrave osobe koje imaju između 18 i 45 godina, koje ne boluju od teških oboljenja srca, pluća i bubrega, malignih i autoimunih oboljenja.

- Sama procedura prijave se sastoji od popunjavanja jednostavnog formulara i davanja uzorka krvi iz vene, kao kada se vadi uzorak za analizu krvne slike.

- Nakon toga na kućnu adresu, prijavljenoj osobi stiže personalizovana kartica koja potvrđuje da je upisana u Registar i pod kojim brojem.

- Kada se jednom prijavi, podaci o toj osobi ostaju u Registru dok ne napuni 60 godina

Davanje matičnih ćelija:

- Davanje matičnih ćelija je potpuno bezbedno i bezbolno.

- Ukoliko se ustanovi da je davalac iz Registra podudaran sa pacijentom kome su potrebne matične ćelije, poziva se u dalju proceduru.

- Prijavljivanje u Registar ne obavezuje i samo davanje matičnih ćelija hematopoeze, sve se svodi na princip dobre volje i ljudsku želju da se pomogne.

- Matične ćelije se mogu prikupiti na dva načina, iz periferne krvi i iz bedrene kosti. Davalac je taj koji bira način na koji će dati matične ćelije.

- Ukoliko je davalac podudaran sa nekim od obolelih i prihvati da uđe u dalju proceduru, obavlja se lekarski pregled i nakon toga se pristupa izdvajaju matičnih ćelija.

- U današnje vreme, matične ćelije se prikupljaju u najvećem broju slučajeva iz periferne krvi, sama procedura je komforna za davaoca, traje par sati i vrlo je slična davanju krvi.

Kurir.rs

Bonus video:

05:11 AKCIJA KURIRA KOJA MOŽE DA SPASI ŽIVOT MNOGIM GRAĐANIMA SRBIJE Pogledajte kako su humani novinari doprineli PODIZANJU SVESTI