ADVOKAT NIKOLE KALABIĆA POSLE ŽALBE NA USVAJANJE REHABILITACIJE ZA KURIR: Svi dokazi su izvedeni, ovo nam je JEDINO BITNO

Tužilaštvo u Valjevu podnelo je juče žalbu na rešenje suda kojim se usvaja zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, četničkog vojvode.

Viši sud u Valjevu je 5. jula doneo rešenje kojim se usvaja zahtev za rehabilitaciju nekadašnjeg komandanta Gorske garde. Inače, zahtev za rehabilitaciju podnela je pre 10 godina Vesna Dragojlović, Kalabićeva unuka.

Viši sud u Valjevu saslušao je više svedoka i ostvario uvid u niz dokumenata. Prvo rešenje o rehabilitaciji doneto je krajem aprila 2017, ali je posle žalbe protivnika predlagača ukinuto početkom maja 2018. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Goran Branković, advokat Vesne Dragojlović, za Kurir kaže da je očigledna namera tužilaštva da se ne dozvoli da se rehabilitacija usvoji.

- Nadamo se će sud odlučivati na valjan način. Svi dokazi su izvedeni i zahtev je potpuno osnovan. Ne ulazimo u to da će doći do istorijske revizije, bitno nam je da dođe do pravne rehabilitacije - rekao je i dodao da je jasno utvrđeno da protiv Kalabića nikada nije vođen nijedan postupak i da on ne može biti okarakterisan kao ratni zločinac.

Kurir.rs / S. T.

