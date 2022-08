NIKOLA KALABIĆ NIJE ISTORIJSKI REHABILITOVAN! Glišić za Kurir TV: Zločini nisu oprošteni, ali JE VRAĆENA PRAVDA PORODICI

Sud je rešenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića doneo 5. jula, na presudu postoji pravo žalbe, a Viši javni tužilac je već najavio da će se žaliti.

Advokat Vladan Glišić tvrdi da je Kalabić samo sudski rehabilitovan, što ne znači da su mu zločini oprošteni.

- Ne može se o Nikoli Kalabiću govoriti kao o svecu. To što je sudski rehabilitovan ne znači da je istorijski rehabilitovan. Imate masu ljudi koji su bili istorijski problematični, a nikada nisu bili sudski procesuirani - rekao je Glišić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

PREDRAG MARKOVIĆ, ISTORIČAR To što nije osuđen ne znači da nije kriv - On nije osuđen, to znači da nije kriv. Ali, Ante Pavelić isto nije osuđen. Hitler nikada nije osuđen. Po toj logici, onda bi neka ustaška organizacija imala pravo da kaže evo protiv našeg poglavnika nikada nije vođen postupak Bez obzira što protiv Kalabića nije vođen krivični postupak, njegova krivična dela se ne mogu izuzeti - izjavio je Predrag Marković u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji. foto: Kurir televizija

Advokat se osvrnuo na izjavu istoričara Predraga Markovića koji je gostovao u Usijanju na Kurir televiziji.

- Ovo nije istorijska rehabilitacija. Tu je gospodin Marković ušao na teren prava gde je ovo rehabilitacija krivično-pravnih i svih drugih posledica. Njemu je bez sudskog postupka oduzeta sva imovina, što znači da je njegova porodica oštećena. Imate mnogo stvari koje morate da ispravite. Vi možete da dođete u situaciju da ispravite tu pravosudnu nepravdu prema porodici Kalabića. Mada to ne znači da ste ga istorijski rehabilitovali. Šta znači istorijski rehabilitovati? On je čovek koji je bio žestoki antifašista i borio se sa oružjem u rukama protiv nemačke vojske. Način zašto su tako komunisti hteli da ga ocrne jer nisu mogli da ospore taj antifašistički karakter. Njegova porodica je nastradala zbog toga, a on je poginuo u borbi sa komunistima. Inače je bio i žestoki antikomunista - rekao je advokat.

foto: Arhiva

- Kalabićeve formacije su palile, klale, uništavale čitave formacije, silovale to je sve tačno. Mada to su radile i partizanske formacije, a to se tek sad zna. Kada pogledate po masovnosti kojim je vršen crveni teror u Srbiji, mnogo su gore nego ravnogorski. Kada pogledate po metodama iste su kao ravnogorske. Ja se zalažem da se sve teme otvore do kraja - rekao je advokat.

