ZNA SE TAČNO KAKVA JE ZIMA PRED NAMA! Direktor RHMZ-a: Evo koliko ćemo MRAZNIH DANA imati (FOTO)

Jesen nam još uvek nije zakucala na vrata, ali su vremenski izgledi za ovu zimu nešto što već interesuje ljude. Ovo vreme je period kada se svi nadaju "blagoj" zimi, sa što manje ledenih dana.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić za Kurir kaže da se u Srbiji se očekuje zima sa prosečnom temperaturom vazduha i količinom padavina.

Jugoslav Nikolić foto: Printscreen/RTS

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2022/23. godine u Srbiji biti u granicama višegodišnjeg proseka. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od nula do četiri stepena u nižim predelima, a od minus četiri do minus dva u planinskim predelima, rekao je on i najavio koliko nas mraznih dana čeka:

- Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana. Očekuje se od sedam do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od nule, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana - rekao je on.

A što se padavina tiče, prognoze kažu sledeće:

Sneg / Ilustracija foto: AP /Emrah Gurel

- Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka, dok su u južnim delovima Srbije moguće padavine iznad prosečnih vrednosti. Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, a na jugu zemlje i do 180 mm, dok se u brdovito-planinskim predelima očekuje količina padavina od 200 mm do 230 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 31 do 40, a na planinama do 50 - zaključio je on.

Mraz / Ilustracija foto: Mondo/Stefan Stojanović

Zaključuje, konačni klimatski izgledi za zimu 2022/23. godine biće izdati nakon završene online konferencije članica SEECOF regiona i postizanja konsenzusa o sezonskoj prognozi, 30. novembra.

Kurir.rs / S. T.

