TURISTIČKA AGENCIJA NE SME DA TROŠI NOVAC DOK PUTNIK NE ODE NA ODMOR: Zna se gde će pare stajati ubuduće!

Nakon što su novac građana tokom pandemije koronavirusa "zarobile" turističke agencije i hoteli, Nacionalna asocijacija turističkih agencija (Juta) predložila je Evropskoj komisiji, u čijim javnim raspravama učestvuje, rešenje kako da putnici ubuduće budu zaštićeni od ovakvih problema.

foto: Shutterstock

Predlog je da se to uradi tako što će putnici novac za aranžmane uplaćivati na zasebne, "zaključane" bankovne račune agencija, koje tim novcem neće moći da raspolažu sve dok putnik ne krene na put.

Aleksandar Seničić, direktor Jute, za Kurir je rekao da izmena direktive Evropske komisije o paket aranžmanima zahteva nova rešenja da se iste situacije ne bi ponovile.

Aleksandar Seničić foto: Kurir TV

- Juta, kao poslovno udruženje, učestvuje u svim javnim raspravama Evropske komisije, iako Srbija nije članica EU, i imamo pravo glasa. Ideja je da putnici uplaćuju novac na račun koji agencije ne mogu da koriste sve do realizacije putovanja. Nekim agencijama se to možda neće dopasti, ali je to najbolje rešenje za putnike. To je jedini način da oni budu bezbedni. Ovo smo predložili Evropskoj komisiji kao jedno od rešenja u okviru Projekta za sigurnost putnika kada je reč o organizovanim putovanjima, a zahvaljujući kome smo i dobili registracioni broj transparentnosti Evropske unije - rekao je Seničić i dodao da će ovo rešenje predstaviti i kolegama iz Otvorenog Balkana.

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video:

00:15 SRPKINJA LAŽIRALA LETOVANJE NA IBICI DOK JOJ U KADAR NIJE UPAO ON: Ljudi plaču od smeha zbog onog što je rekla