Na spektakularnoj zabavi predstavljen ovogodišnji program jubilarnog Weekend.15

U Johann Francku u Zagrebu predstavljen je finalni program jubilarnog 15. Weekend Media Festivala na zabavi, koji je okupio mnogobrojna poznata lica domaće i regionalne marketinške, medijske, komunikacijske i kreativne industrije. Naime, Weekend u Rovinju od 22. do 25. septembra dovodi svetski poznate vrhunske govornike, predstavlja nove trendove i projekte u komunikacijskom i kreativnom svetu, otvara atraktivne teme i donosi uzbudljiv muzički program koji uključuje i nastup trenutno najveće regionalne zvezde Konstrakte & Zemlja Gruva.

„Dobra zabava, networking, druženje i paneli kao nepresušan izvor inspiracije, u središtu su naše vizije dobrog Weekenda. Ove godine nadmašili smo sami sebe i uz podršku Adris grupe, partnera i pokrovitelja koji je uz nas od samih početaka, osmislili smo program koji će posetiocima jubilarnog izdanja nesumnjivo još dugo ostati u sećanju. Ponosni smo što Weekend puni 15 godina, a to samo pokazuje kako uvek iznova uspevamo da opravdamo visoka očekivanja posetitioca iz cele regije i predstaviti, ali i postaviti, aktuelne trendove u nekoliko industrija“, naglasio je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala i agencije Pepermint.

Ovogodišnji program Weekenda svestrano prati aktuelnosti i novosti iz marketinške, komunikacijske, medijske, kreativne, sportske i IT industrije, ali i psihologije, gastronomije i ekonomije te predstavlja, odnosno postavlja, savremene trendove. U festivalskim godinama 15 je puno, a Weekend svoju dugovečnost može da zahvali upravo kreativnom miksu brojnih industrija i kompetentnih stručnjaka iz različitih područja.

Svoj 15. rođendan, Weekend proslavlja uz posetioce iz cele regije koji dolaze da slušaju predavanja svetski poznatih imena poput Ghade Wali, najmlađe TED govornice za MENA regiju i jedne od najutjicajnijih žena u Egiptu, Fabia Seidla, direktora za globalni kreativni razvoj u Meti, Yossija Melmana, izraelskog novinara i publicista te uglednog stručnjaka za špijunažu i Michaela Seldena, suosnivača inovativnog food tech start upa.

„Weekend je postao institucija, ali i mesto inspiracije, edukacije, druženja i sklapanja poslova, poslednjeg letnjeg vikenda u jednom od naših najlepših gradova na Jadranu. Zato ne čudi veliki odziv gostiju iz Hrvatske i cele regije. Posebno smo ponosni što smo ove godine ugostili i prestižni Golden Drum, jedan od najznačajnijih evropskih kreativnih festivala, koji je Portorož zamijenio Rovinjom. Taj co-branding će nam dati dodatnu svežinu i inspiraciju!“, najavio je Božo Skoko, stručnjak za odnose sa javnošću Millenium promocije, koja je partner Festivala.

Uz dobre ritmove, u popularnom zagrebačkom klubu predstavljen je i muzički program Weekenda koji će obeležiti nastup Konstrakte & Zemlja Gruva. Pored toga što će posetioci uz Konstraktu otkriti tajnu zdrave kose Meghan Markle, sigurno neće odoleti ni hitovima Vojka V. Takođe, na Before midnight partyju, uživaće u hitovima Marije Mirković (ex The Frajle) & Banda. Kako bi večernji sati ostali zapamćeni po dobrom provodu kraj mora, pobrinuće se Darko Rundek i Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije i Matija Cvek & The Funkensteins.

Uz nezaboravne trenutke, pregršt novih iskustava, govornike iz celog sveta i dinamične rasprave, ovogodišnji Weekend obeležiće, po prvi put u Hrvatskoj, Golden Drum međunarodno takmičenje kreativaca. Pored toga, posetioci će u Rovinju ekskluzivno saznati pobednika inovativnog FoodTech StartUp Competition u organizaciji Maistra Hospitality Grupe, Infobipa, i Pepermint agencije. Takmičenje se organizuje s ciljem pronalaska novih start-upova koji su spremni da ponude dugoročna i inovativna rešenja za održivu budućnost.

