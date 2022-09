SOCIJALNE SLUŽBE OBAVEZNO DA PROVERAVAJU SVE DOMOVE ZA STARE Dobričanin: Ova institucija je najslabija karika u našem sistemu

Advokatica Zora Dobričanin i Rajko Nedić, urednik Kurira, istakli su da je loš rad domova za stare posledica lošeg rada Centra za socijalni rad, koji već decenijama ne radi kako treba.

- Neverovatno je što se sve to dešava u Beogradu. Pre svih ja krivim one koji smeštaju svoje stare tu, a ne prijavljuju da se prema njima loše ophode. Kako da neko proveri, ako niko ne prijavi slučaj. Činjenica je da bi trebalo uvesti aktivnost Centra za socijalni rad prema straračkim domovima. Nama je to najslabija institucija koja decenijama već ne radi kako treba i izvor su mnogih porodičnih koflikata - kaže Zora Dobričanin.

Mora da bude obavezna kontrola domova za stare.

foto: Kurir televizija

- Tu ima kršenja raznih propisa i svih mogućih ljudskih i ostalih prava. To je u nadležnosti Ministarstva za rad - kaže advokatica.

Tu ima prostora za mnogo postupaka i krivičnih prijava, istakla je Dobričanin.

- Vrata su zaključana, mi ne znamo i dalje da li taj dom radi ili ne. Pokušano je da se uđe sa policijom i opet bezuspešno. Ovde treba da se postavi pitanje odgovornosti Ministarstva rada i MUP-a, jer sve prebacuju jedni na druge - kaže Rajko Nedić.

foto: Kurir televizija

Od suda je stigao nalog da se u dom može ući i nasilno, a odluku o tome treba da donesu oni koji su i dobili odobrenje, a to su inspektori Ministarstva rada, kaže Dobričanin.

Ovo je problem koji ima šire razmere, istakla je Dobričanin, navevši da se i oni domovi za stare sa licencom često loše ophode prema svojim štićenicima.

- Ovde nije bitan pojedinačan slučaj, nego globalni odnos prema starima - rekla je advokatica.

Kurir.rs

