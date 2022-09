BALONI, PEČENJE, TORTA... A SLAVLJENIK JE POKOJNIK! Ova proslava punoletstva je zgrozila Srbiju, ali crkva ovaj običaj prihvata!

Uz spomenik su postavljeni baloni, a na nadgrobnoj ploči mladića preminulog prošle godine porodica je postavila sve od pečenja do rođendanske torte.

Na društvenoj mreži Tiktok pojavio se snimak proslave punoletstva i ništa tu ne bi bilo čudno da se sve ne dešava na groblju i da "slavljenik" nije pokojnik!

Porodica je grobno mesto mladića koji je preminuo prošle godine ukrasila plavim balonima u obliku brojeva 1 i 8, a nadgrobnu ploču su prekrili pečenjem, kiflicama, pitama, raznoraznim pićem, kolačima i rođendanskom tortom u obliku psa sa svećicama.

Ovaj snimak je većinu zgrozio, upoređivali su ga sa "crnom svadbom", dok je bilo i onih koji su odobravali. Međutim, ubrzo je obrisan s profila na kojem je prvobitno objavljen, ali se i dalje može pronaći pošto su ga mnogi delili po društvenim mrežama.

Etnolog Bojan Jovanović kaže za Kurir da je ovo uobičajena i normalna pojava:

- Veoma značajan i konkretan momenat karakterističan za naš tradicionalni narodni odnos prema pokojniku. Ljudi pokušavaju da kompenzuju bol za umrlim preko iznošenja materijalnog, neke žrtve. Potreba da se preko hrane koje se donosi iskaže žrtveni momenat, odnosno odricanje od onoga što ožalošćeni imaju da bi ublažili svoju bol. To je neumerenost, ali reč je o dečaku. Obično se iznosi ono što je on voleo. Zbog toga su tu baloni i torta. Sve je primereno njegovom uzrastu sa idejom da će to da bude dobro njegovoj duši.

Jovanović dodaje da se, shodno uzrastu i dobu, iznose određeni elementi.

- Ti elementi govore da žele da stvore ambijent koji bi dozvao njegovo prisustvo upravo na tom mestu i tom trenutku - naglašava etnolog i dodaje:

- Uobičajeno je da se stvari iz privatnog života kače na društvenim mrežama. Pretpostavlja se da se ono što nije okačeno na društvenim mrežama nije ni dogodilo. Sadržaji iz privatnog života dobijaju publicitet. Tek sa objavljivanjem se potvrđuje njihovo postojanje. Crkva je ovaj običaj prihvatila i kroz aminovanje tog obreda dala je hrišćansko obeležje.

