ZARAĐUJU I VIŠE OD 3.000 EVRA I NIJE IM DOSTA: Svaki treći IT stručnjak u Srbiji nezadovoljan platom, menja firmu na 3 godine!

puls srpske it zajednice

Plate u IT sektoru Srbije i dalje rastu, te prosečna sada iznosi čak 1.600 evra, dok 10% kandidata zarađuje i preko 3.000 evra, što je 5 puta više od prosečne plate u Srbiji!

U zemlji gde svaki drugi zaposleni zarađuje 56.000 dinara, što je oko 477 evra, zarade programera i ostalih IT-jevaca verovatno deluju astronomsko, ali čak 40% njih time nije zadovoljno, pokazalo je istraživanje "Puls Srpske IT zajednici“.

Ovo istraživanje sproveli su sajt za zapošljavanje IT stručnjaka HelloWorld.rs i međunarodna istraživačka agencija Masmi na uzorku od 1.328 profesionalaca i početnika u oblasti IT industrije.

- Pored visokih plata, sve više možemo primetiti kandidate koje u IT industriju ulaze sa srednjim obrazovanjem što pokazuje podatak da je svaki četvrti stručnjak u IT oblasti završio samo srednju školu - navedeno je u saopštenju autora istraživanja.

IT stručnjaci menjaju poslodavca u proseku na 3 godine

Rezultati ove godine pokazuju da u IT zajednici preovlađuju muškarci, oni uzrasta 18-39 godina, sa stečenim višim ili visokim obrazovanjem.

U pogledu zadovoljstva, čak 7 od 10 zaposlenih u IT-ju je zadovoljno svojim poslom i smatraju svoju kompaniju dobrim mestom za rad. Međutim, tek oko 60% je spremno da ostane u istoj kompaniji i u narednih godinu dana, što ukazuje da je zadovoljstvo samo jedan od pokretača koji utiču na zadržavanje zaposlenih u kompaniji.

Istraživanje je pokazalo da se mediori i seniori u trenutnoj-poslednjoj kompaniji u proseku zadržavaju nešto duže, mediori 27 meseci dok se seniori odlučuju za promenu kompanije na prosečno svakih 4,5 godine.

Кod mladih stručnjaka period promene posla je znatno kraći i oni se odlučuju na promenu posla u proseku na godinu dana.

Prosečna plata u IT-u je 1.600 evra

Podatak da su IT stručnjaci prvi na listi najplaćenijih zanimanja je već poznat, ali se postavlja pitanje koliko oni zaista zarađuju. Prema istraživanju sajta HelloWorld.rs prosečna plata u IT sektoru sada iznosi 1.600 evra.

Istraživanje je takođe pokazalo da muškarci zarađuju u proseku 1.700 evra, dok žene imaju znatno nižu prosečnu zaradu od 1.300 evra.

Кada uporedimo regione, Beograd ima daleko najviše stručnjaka u ovoj oblasti, i to skoro polovinu. IT-jevci u glavnom gradu zarađuju u proseku 1.765 evra. Vojvodina je sledeći region po visini plate koja iznosi 1.526 evra, zatim Južna i Istočna Srbija sa 1.225 evra, a najmanje plaćeni IT stručnjaci su u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i to 1.192 evra.

- Zanimljiv je podatak da 10% zaposlenih u IT industriji zarađuje iznose više od 3.000 evra što je skoro 5 puta više u odnosu na prosečnu platu u Srbiji - navodi se u saopštenju i dodaje:

Кako bi kandidati stigli do visokih zarada navode da najčešće koriste tehnologije:

HTML/CSS

JavaScript

Java

C#

Python

Nezadovoljni napredovanjen i platom pa menjaju posao

Кljučni razlozi za promenu posla su već godinama isti. Gotovo trećina stručnjaka iz IT sektora kao prvi razlog za promenu posla navode neadekvatne plate.

Кao još jedan bitan faktor za odluku o promeni posla ističe se i sporo napredovanje, te 16% njih napusti firmu iz ovog razloga. Takođe, 15% stručnjaka navodi da im se ukazala bolja prilika zbog koje su promenili posao.

Pored ovih faktora, na promenu kompanije utiču i sada aktuelni modeli rada od kuće i hibridni model. Ukoliko kompanija svojim zaposlenima ne omogući ovakve načine rada , postoji realna mogućnost da će im zaposleni otići.

Svaki 4 IT stručnjak je srednjoškolac

Da u IT sektoru ne rade samo ljudi koji imaju visoko obrazovanje pokazuje podatak da svaki četvrti stručnjak ima završenu srednju školu. Čak 55% ipak ima završen fakultet ili višu školu, dok 19% kandidata imaju završene master i doktorske studije, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs