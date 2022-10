ČISTAČICE MESEČNO MOGU DA ZARADE I DO 140.000 DINARA! Skočila cena radnog sata, zna se i zašto!

Čistačice su, usled brojnih poskupljenja, podigle cenu radnog sata sa 300 dinara, koliko je sat koštao pre pandemije, na 700 dinara!

Tako one žene koje se prihvate ovog teškog zanimanja mesečno mogu da zarade čak i do 140.000 dinara, i to ako rade osam sati dnevno 25 dana mesečno!

Naime, sve je teže pronaći preko preporuke čistačicu od poverenja, koja vas neće prevariti, a stan će dovesti u red. Tako i one koje su istrajne i time se bave po preporuci mogu dobro da zarade.

S početkom pandemije koronavirusa neke čistačice dobile su otkaz jer su se ljudi bojali ličnih kontakata, ali je potom higijena dobila mnogo na značaju. Ljudi tako za lične potrebe ili pak spremanje poslovnog prostora za taj posao sve češće angažuju profesionalce. Primećeno je još prošle godine da ih na tržištu rada ima manje.

Spremačice navode da su cenu radnog sata podigle zbog velike potražnje, pojačanog rizika od zaražavanja, jer je korona još aktuelna, kao i zato što su usluge agencija koje se ovim poslom bave daleko skuplje, pa čak i s povećanjem svog radnog sata ostaju konkurentne.

Jelena Marić, koja se ovim poslom bavi godinama, otkako se penzionisala, kaže da je preporuka u ovom poslu ključ.

- Od jedne porodice kojoj sam održavala stan i kod koje idem dva puta nedeljno na po četiri sata, sada ih imam nekoliko. Sve je preko preporuke. Par kod kog sam radila me je preporučio kumovima, kod njih radim jednom nedeljno po ceo dan. Imam jednog momka kom peglam odeću, odela, sređujem, a nekad i skuvam jer živi sam u Beogradu. Druge preporuke mi dolaze same. Imam pozive za spremanje posle krečenja, selidbe. Jednoj baki idem u nabavku i spremam joj stan, pravim društvo. Mušterija ima, svi znaju da sam osoba od poverenja i uvek me zovu - kaže ona i dodaje da je mislila da će se posao smanjiti kada se promene cene.

- Mislila sam da će mi posao opasti kad sam podigla cenu sata, ali nije. Ljudi su spremni da me plate samo da ne puštaju nekog drugog u kuću. A morala sam to da uradim, shodno budžetu i cenama - kaže i dodaje da joj je ova dodatna zarada tri puta veća od penzije koju prima.

Spremačica Z. M., koja je zaposlena u agenciji za čišćenje stanova, kaže da je za ovaj težak posao plaćana daleko manje od žena koje to rade privatno.

- Da bih imala stalno zaposlenje i zdravstveno osiguranje, pravo na bolovanje, morala sam da se zaposlim u agenciji. Plata mi je 45.000 dinara, a radim pet dana nedeljno po osam sati. Radim čišćenje po stanovima i lokalima. Znam da je cena za nekoliko sati mog rada koju agencija naplaćuje 8.000 do 12.000 dinara. Volela bih da mogu da zarađujem toliko samostalno, ali sam vezana za poslodavca zbog ugovora - rekla je ona.

Plate čistača u inostranstvu 2.500 - zarada čistača/čistačice u Danskoj, bez smeštaja 2.000 - plata spremačice u domaćinstvu u Nemačkoj, s hranom i smeštajem 1.800 - mesečno primanje čistačice u Austriji (Beč), bez hrane, sa obezbeđenim smeštajem 1.100 - plata u Hrvatskoj, na primorju, bez obezbeđenog smeštaja i hrane * Cene su izražene u evrima

Suzana Trajković

