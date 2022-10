SUNČAN I TOPAO DAN PRED NAMA: RHMZ najavio mraz, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, sa temperaturom do 24 stepena i umerenim vetrom u košavskom području, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će biti prohladno, sa kratkotrajnom maglom ponegde, a moguć je i slab prizemni mraz. Najniža temperatura od 1 na jugu i jugoistoku Srbije do 12 stepeni Celzijusa na jugu Banata, a najviša od 20 do 24.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu sunčano uz umeren jugoistočni vetar i najnižu temperaturu od 8 do 11 stepeni, a najvišu oko 23 stepena Celzijusa.

Biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Preporučuje se boravak u prirodi.

RHMZ najavio jutarnji mraz

"Jutra hladna, van košavskog područja sa kratkotrajnom maglom i minimalnom temperaturom od -2 do 7 °C (ponegde uz slab prizemni mraz, a na jugu i slab mraz na 2 m visine), dok će u Vojvodini i Podunavlјu usled umerenog jugoistočnog vetra jutarnje temperature biti više, u intervalu od 7 do 12 °C. U toku dana do srede pretežno sunčano i natprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom od 20 do 25 °C.

foto: Printscreen/RHMZ

U sredu posle podne i uveče prolazno umereno naoblačenje, koje će usloviti pad temperature uz skretanje vetra na severozapadni pravac, pa će do petka maksimalne vrednosti biti od 15 do 19 °S. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se u sredu u drugom delu dana tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Narednog vikenda ponovni porast dnevne temperature, dok će jutra biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U košavskom području jugoistočni vetar biće u pojačanju. Očekuje se i naoblačenje sa zapada, koje će u nedelјu usloviti mestimično kišu i lokalne plјuskove.

Vreme narednih dana

U utorak nakon hladnog i ponegde maglovito jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 16°C.

U sredu ujutru hladno i ponegde maglovito, a tokom dana sunčano i toplije od proseka za sredinu oktobra. Krajem dana umereno naoblačenje na severu. U četvrtak i petak svežije i suvo.

(Kurir.rs)