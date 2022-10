DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SRBIJU: Evo kad nas očekuje nagli pad temperature

Do petka će se u Srbiji zadržati dominacija anticiklona uz suvo i toplo i ponegde maglovito vreme. Međutim, kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, sledi nam temperaturna promena koja će doneti padavine i zahlađenje.

Posle 8. novembra biće promenljivo uz ređu pojavu prolaznih padavina i temperature oko ili malo iznad proseka.

- Polje anticiklona će sve do petka uslovljavati suvo i relativno toplo vreme. U višim predelima biće pretežno sunčano, dok će u nižim i to posebno danas često biti magle i niskih oblaka. Danas dnevni maksimum od 15 do 22, a u mestima sa maglom oko 17 stepeni, dok bi sutra uz južno strujanje bilo još toplije uz maksimume koji bi se u predelima bez magle kretali od 18 do 28 stepeni Celzijusa, a samo u predelima sa maglom oko 18 stepeni Celzijusa - navodi on.

Sreda donosi prolazno naoblačenje, razbijanje magle i manje osveženje ali bez padavina. Vetar će okrenuti na umeren, zapadni smer, a dnevni maksimum biće od 14 do 22 stepena Celzijusa.

- U četvrtak suvo i relativno toplo, dok se u petak očekuje nablačenje sa kišom, a ponegde može bi ti i grmljavine, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim zahlađenjem. Promena vremena će biti posledica premeštanja hladnog fronta i razvijanja sekundarnog ciklona nad Jadranom. Tokom posle podneva i večeri ka suboti i u subotu tokom dana padavinska zona će zahvatiti ceo region ali bi na istoku regiona padavine terebale biti znatno slabije nego na zapadu - objašnjava Čubrilo.

U petak dnevni maksimum biće samo od oko 9 stepeni na krajnjem severozapadu Hrvastske do oko 23 stepena na istoku Srbije, a za naredni vikend u intervalu od 5 do 13 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovaj deo godine.

- Na višim planinama, od preko 900 metara nadmorske visine može biti i prolaznog snega. Početkom sledeće nedelje promenljivo oblačno uz hladna jutra i sve češću pojavu prvih, prizemni, mrazeva, dok će tokom dana maksimum biti od 11 do 15 stepeni Celzijusa što je i dalje malo iznad proseka - navodi on.

