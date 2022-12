OD VOĆKICE DO ČAŠICE! Zlatni put ŠLJIVOVICE zaštitio UNESCO! U kulturno nasleđe SRBIJE upisana i ZDRAVICA i još 57 elemenata!

Inspirativna tema za ulazak u vikend, a posebno za one koji su ljubitelji rakije je Šljivovica i njen zvanični upis na listu UNESCO srpske baštine, nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Gošća studija Kurir TV, u emisiji Puls Srbije, Nataša Mladenović Ribić, iz Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, objasnila je gledaocima i voditeljima šta je to potrebno da jedna rakija bude upisana na UNESCO listu, tradicijom koja je živo nasleđe vekovima unazad sa naših prostora.

- Doneta je odluka na zasedanju UNESCO da društvena praksa i znanja vezana za rakiju i proizvodnju, bude uvrštena u listu etnografskog kulturnog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Mi upisom zaštićujemo naš proizvod i radimo na daljem očuvanju ovog elementa. Sve ono što objedinjuje rakija, ceo put od naše tradicije, običaja, znanja i veštine, do same proizvodnje spadaju u to nasleđe - ispričala je Mladenović Ribić.

Put od voćke do čašice, i kako je Šljivovica "završila" na toj listi zanimalo je voditelje.

- Prvi uslov za upis je da se nađe u nacionalnom registru za nematerijlano kulturno nasleđe, koji trenutno broji 57 elemenata - pojasnila je Mladenović Ribić.

Ona je ispričala da mnoge stvari i navike koje mi praktikujemo su nosioci nasleđa, a da mi toga nismo ni svesni.

- Najvažnije i najupečatljivije stvari kojima privlačimo svetsku pažnju, su žive tradicije. Prva je upisana slava, zatim je tradicionalna igra Kolo, gusle i pevanje uz gusle, Zlatarsko lončarstvo, izgovaranje zdravica i taj deo je uvršten i u ovaj segment o Šljivovici. - nabrojala je samo neke Mladenović Ribić.

