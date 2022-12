NOVI MODEL POLAGANJA MATURE: Prijava osmaka za izborni predmet do 30. decembra, a evo kako da se đaci odluče šta da izaberu!

Đaci osmog razreda počeli su od četvrtka, 1. decembra, da se prijavljuju koji će od pet predmeta - istorija, geografija, biologija, fizika, hemija - polagati na trećem testu na maloj maturi. Prijavljivanje se završava 30. decembra, a ova generacija osmaka prva je koja treći test polaže po drugačijem modelu!

Umesto pet predmeta koji su učenici polagali na kombinovanom testu, sada će birati, odnosno polagati samo jedan od njih.

Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić rekao je da će roditelji i učenici tokom ovog meseca moći na dva načina da izvrše tu prijavu.

- Prvi način je putem portala Moja srednja škola, a drugi način je odlaskom u školu i popunjavanjem određenog obrasca. Prvog dana se oko 2.700 učenika izjasnilo za treći test koji će izabrati - 35% njih je izabralo biologiju, 27% geografiju, 19% istoriju, 11% je izabralo hemiju i 8% fiziku. Dešavalo se da se prijavi učenik, pa da otkaže prijavu, tako da oni do 30. decembra mogu da menjaju slobodno šta god žele - naveo je Pašić za RTS i dodao:

- Od 23. do 27. januara učenici će moći da vide šta je njihov konačan izbor, a ukoliko neko želi još da promeni, ili je došlo do nekih tehničkih poteškoća kod izbora, ili nisu stigli da prijave, 30. i 31. januara će moći da promene to neposredno u školi.

Pašić savetuje roditelje i učenike da urade kombinovane testove od poslednjih pet godina i da onda sagledaju iz kog predmeta su ostvarili najbolje rezultate, te da se za predmet iz kog su najbolji i odluče.

