"LJUDI VIŠE NE SMEJU DA PRISKOČE U POMOĆ ŽRTVI!" Andonovski o tabu temi: Šta se desilo sa nama kad ćutke prelazimo preko nasilja?

Dva stravična slučaja potresla su Srbiju proteklog vikenda, što je bio povod za današnji razgovor u jutarnjem programu Kurir TV.

Žena na pijaci je krvnički pretučena od strane starijeg muškarca, kome su smetala njena kolica sa namirnicima.

Sa druge strane, otac jednog od dečaka koji je izmakao stolicu profesorki u Trsteniku, rekao je da je njegov sin pokušao da izvrši samoubistvo, vešanjem, zbog pokretanja postupka u Višem javnom tužilaštvu.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bile su Nataša Andonovski, specijalni pedagog i Emilja Timošenko-Petrović, advokat.

Advokatica je prvo komentarisala slučaj u kojem je muškarac nasrnuo na prodavačicu, pa je počeo brutalno da je napastvuje naizmeničnim udarcima šakom u predelu lica, kao i da je baca na obližne tezge.

- Ovo je remećenje javnog reda i mira, nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda. Država bi po dužnosti morala da pokrene krivični postupak protiv počinioca. Ja se pitam gde je obezbeđenje na pijaci. Drugi pravni put je da ona podnese tužbu za naknadu štete za pretrpljene duhovne, fizičke i psihičke boli, koje nisu vezane sa krivičnim postupkom - rekla je Timošenko-Petrović.

Pedagoškinja se osvrnula na situaciju iz aspekta psihologije, pa je i komentarisala jezivu činjenicu, a to je da niko nije pripomogao u tuči.

- Interesantno je da sve manje ljudi priskaču u pomoć, ko god da je žrtva. Ranije smo bili svesni da kad pomažemo, da ne može ništa nama da se desi, ako je više nas, mi ćemo pomoći. Sada se ljudi pitaju da li neko ima oružije, da li će posle sresti njih, da li će dirati nekog njihovog. Iz psihološkog aspekta, veća je verovatnoća da će vam pomoći čovek ukoliko sam prolazi, u grupama se skupe pa gledaju. Nije mi jasno zašto se ovo desilo na pijaci, oni se poznaju očigledno. Žena pruža otpor, i ona njega šamara. Naravno, ona je žena i ne bi trebalo da trpi nasilje, ali smatram da niko ne treba da trpi nasilje - rekla je Andonovski.

Nakon toga, ona je prokomentarisala situaciju sa učenikom Tehničke škole koji je izmakao stolicu profesorki i time joj naneo traume, psihičku, ali i fizičku bol.

- Dečak je učinio jedan ozbiljan prestup za svoje godine, a javnost vrši toliki pritisak da je on pokušao da izvrši suicid. Treba sve da se uzme u obzir, da li je on zaista mogao da izvrši to samoubistvo, da li je otac morao ranije da posveti pažnju svom detetu i da ga leči ukoliko ima poremećaj. Mladić sebe sad stalno vidi u medijima, vidi to šta je učinio i teško je nositi se sa tim, ne znamo da li se kaje ili ne, ali verovatno je zbog sve te uprete osude i pažnje pokušao da izvrši suicid - rekla je pedagoškinja.

Postoji spekulacija da je dečak dobijao preteće poruke kako će ga tužilaštvo goniti sve dok ga ne osudi, pa je advokatica dala svoj stručni savet kako da se porodica postavi u ovakvim situacijama.

- Koliko sam pročitala, njegova sestra je u njegovom telefonu našla dosta uznemirujućih poruka, ne samo ovu, već i mnoštvo drugih. Porodica mora da radi sa njim, on očigledno ima ozbiljan psihički poremećaj. Porodica bi mogla da ode u policijsku stanicu i da utvrdi čije su to poruke. To nije mala stvar, ukoliko je dečko zbog toga hteo da oduzme sebi život. Može da se zatraži zabrana prilaska i uznemiravanja putem poruka od lica koje je poslalo poruku - rekla je Timošenko-Petrović.

