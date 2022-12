SNEG DANAS ZABELEO SRBIJU A STIŽE NAM I OVA OPASNA POJAVA! Meteorolog Ristić najavio vremenski rolerkoster! Spremite se za vikend

Sneg koji je tokom noći padao širom Srbije, pa i u prestonici, prestaje da pada danas tokom prepodneva! U Beogradu staje već u prepodnevnim satima, dok će na jugu i jugoistoku Srbije više snega biti u popodnevim časovima.

Samo će na jugu Srbije doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača.

Dakle, ništa od snežne idile.

Što je padalo, padalo je!

Ivan Ristić, meteorolog, za Kurir kaže da će poslepodne na severu a u toku noći i ostalim delovima naše zemlje doći do delimičnog razvedravanja.

foto: Printcsreen/RTS

- U utorak jutro veoma hladno sa umerenim, u mestima gde je bilo više snega jakim mrazom. Jutranja temperatura od -10 do -2 stepena Celzijusa. Tokom dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Od srede tokom dana dolazi do promene vremena, ponovo dolazi otopljenje, oblaci, padavine ali i pojačan jugoistočni vetar poznatiji kao košava - rekao je Ristić.

Upozorava, ponegde može biti ledene kiše ili kiše koja se ledi pri tlu. Navodi da će kraj nedelje biti veoma topao, a da će za vikend biti novog zahlađenja i padavina.

Ledena kiša / Ilustracija foto: Tanjug/Jaroslav Pap

- U četvrtak, a naročito u petak imaćemo dalji osetniji porast temperature, u petak ponegde ponovo do 17 stepeni Celzijusa. Za vikend novo zahlađenje, pad temperature, pa će kiša ponovo preći u susnežicu I sneg.

Kurir.rs / S. Trajković

