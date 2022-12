RHMZ UPOZORAVA: U ovom delu Srbije očekuju se sneg i ledena kiša, a onda NAGLE PROMENE! Evo kakvo će vreme biti do kraja nedelje

U Srbiji će posle jutra sa slabim i umerenim mrazom danas biti sunčano, ali hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na jugu biće oblačno vreme, a u toku noći naoblačenje u svim krajevima. Najniža temperatura od minus osam do nula stepeni, a najviša od nula do šest stepeni Celzijusa. Vetar slab, promenljiv.

U Beogradu će danas biti hladno uz slab do umeren jutarnji mraz. U toku dana sunčano sa slabim promenljivim vetrom. Najniža temperatura od minus šest do minus tri, a najviša oko dva stepena.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

Upozorenje zbog snega i leda

U sredu na području istočne Srbije u toku dana očekuju se mešovite padavine (ledena kiša i sneg). Kasnije posle podne, uveče i u toku noći sneg će se intenzivirati uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 cm u nižim do 15 cm u višim predelima.

RHMZ najavio nagle promene vremena

U većini krajeva Srbije danas biti pretežno sunčano, a samo na jugu umereno oblačno i hladno uz slab i umeren jutarnji mraz (od -8 do 0 °S) i lokalno maglu. Dnevna temperatura od 0 do 6 °S.

U sredu ujutro hladno uz slab i umeren mraz. U toku dana na severu Srbije pretežno oblačno i uglavnom suvo, a padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava (od 10 do 20 mm za 24 h). U većini nižih predela usled porasta temperature očekuje se da sneg pređe u kišu, dok će u istočnoj Srbiji padati ledena kiša i sneg uz intenziviranje padavina kasnije posle podne, uveče i u toku noći kada će doći do stvaranja snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. U četvrtak malo do umereno oblačno, toplije i suvo uz kratkotrajno slablјenje vetra. U petak osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 6 °C u Timočkoj Krajini do 18 °S u zapadnoj Srbiji i ponovo vetrovito - kiša i plјuskovi se prvo očekuju u Vojvodini, a posle podne uz promenlјivu oblačnost lokalno i u ostalim krajevima. U toku noći (16/17.12.) na severozapadu, a u subotu i u ostalim krajevima zahlađenje uz jak severni vetar i kratkotrajni prelazak kiše u sneg. U nedelјu suvo i hladno sa jutarnjim mrazem, a početkom naredne sedmice (19 - 20.12.) ponovo toplije.

