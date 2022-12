DEČAK IPAK PROGUTAO ŽIR! Predsednik opštine nakon smrti dečaka (4) za Kurir: Vladičin Han tuguje, bio je pravi anđeo!

Predsednika opštine Vladičin Han Gorana Mladenovića duboko je potresla smrt četvorogodišnjeg dečaka koji je preminuo nakon što je u vrtiću "Čarolija" progutao žir.

- Od juče borba.. Sinoć u neko vreme su uspeli da izvade taj žir, ponadali smo se, rečeno nam je da je ozbiljna situacija. Očekivali smo da će da se izvuče.. Ceo Vladičin Han je potresen. Čuo sam se sa dečakovim ocem i juče i od jutros.. Uputio sam iskreno saučešće porodici, kao čovek, kao otac i kao sugrađanin - priča vidno uznemiren Mladenović i dodaje:

- Od jutros svi tugujemo, ceo Vladičin Han. Taj dečak je bio pravi anđeo, toliko dobar i lep, ne mogu da se smirim.

Mladenović je proglasio dane žalosti 29. i 30. decembra.

Podsetimo, dečak (4) progutao je juče prepodne žir u vrtiću u Vladičinom Hanu, nakon čega je u besvesnom stanju prebačen najpre u Zdravstveni centar u Surdulici, a zatim u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde je operisan, ali je nažalost preminuo.

Ljiljana Ristić, direktorka PU "Pčelica" nije odgovarala na pozive i mejl koji smo joj uputili. Na telefon vrtića javio nam se muški glas, nakon što smo ga upitali da li sa njim možemo da porazgovaramo o tragediji, rekao je: "Ne, ne, ne!" i spustio slušalicu.

Dr Ivan Đorđević

Opasno po život ako se strano telo zaglavi u traheiji

Dr Ivan Đorđević upravnik bolnice za ORL KBC "Dr Dragisa Mišović" objašnjava za Kurir da je manji problem kada dete nešto proguta, nego kada se strano telo zaglavi u traheji ili ode u pluća:

- Manji je problem kad se proguta jer ide kroz jednjak i dalje u digestivni trakt, ali i to isto je opasno, pogotovo ako je u pitanju baterija. Veći je problem ako ode u pluća, tada dete nema vadzuha, kolabiraju pluća i veoma je velika opasnost da dete umre. Ako se strano telo zaglavi u traheji, to je smrtna opasnost zato što je blokiran disajni put. To su urgentna stanja i vrlo često ima smrtnih ishoda. Zaposleni u vrtićima, kao i roditelji kod kuće, strogo moraju voditi računa o tim stvarima.