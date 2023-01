VEGANKA I GURMAN U POLEMICI UŽIVO: Maja Volk i kuvar Raša Vlačić ukrstili argumente i odgovorili na pitanje KAKO SE ZDRAVO HRANITI

Da li je meso štetno i da li izaziva kancer, pitanje je koje se neizbežno proteže kroz svaki razgovor o hrani.

Veliki božićni post je završen, a samim tim prelazi se sa posne, na mrsnu hranu.

Debatu o ishrani, zdravim namirnicama i da li meso ima benificije ili nepovoljan uticaj, diskutovali su Raša Vlačić, kuvar i Maja Volk, TV lice u "Pulsu Srbije".

- Svako od nas zna po prirodi šta da jede. Ja sam tokom celog života volela da jedem voće. Gde god sam bila, nesvesno, čak i zbog novca, uvek sam jela mandarine i banane, i to me darovalo energiju, neshvatajući da je to uzrok moje ishrane. Naravno da sam jela nekada meso, ali sam mrzela kuvano, pa čak i povrće, volela sam sirovu šargarepu, ali kad mi je skuvaju meni je to bilo grozno. Zatim sam krenula na kinesku, poluprerađenu hranu, volela sam italijansku, kada se griluje povrće. Tada sam skapirala da ja nemam problem sa šargarepom, nego imam problem kako Srbi prave šargarepe - započela je Volk, pa nastavila:

- Uništavaju sve dobro u hrani, čak je poznato da se u modernom kuvanju ne prelazi 50-60 stepeni, ne ide se na vrenje i na uništavanje. Ajvar je odličan primer za to, crvena paprika ima ogromnu količinu vitamina C, a on momentalno nestaje na 40 stepeni.

Nakon toga, Raša je govorio da je posna ishrana veoma benefitna i kako mu već nedostaje ta hrana.

- Ja sam prepoznat kao mesni kuvar, međutim, postio sam dok je bio veliki post. Mogu vam reći da mi nedostaje ta hrana. Stalno nešto kuvam i pripremam kod kuće. Sada, diskutabilno je da li je to zdravo ili ne, jer moj pojam zdravog, bi za Maju bilo nezdravo. Trudim se da kuvam zdravo i da to pokažem Srbiji. Trudim se da kuvam zdravo, ukućani to prihvataju, ali u restoranu moram da pravim kompromis.

Nakon toga, kuvar je odgonetnuo odgovor na pitanje da li je mesto potrebno i da li bi trebalo da ga jedemo.

- Nisam hejter, neću da prozivam meso, ali da li se trudim da kuvam zdravo, da! Trudim se da kuvam zdravo, to podrazumeva kraću termičku obradu, niske temperature, zapravo je suština da povrće ne promeni boju, jer ako se to dogodi onda ono menja ceo svoj hemijski sastav - tvrdi kuvar.

