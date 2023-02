OSVETNIČKA PORNOGRAFIJA UZELA MAHA: Deca golišave slike svojih vršnjakakinja DELE na Tiktoku i Instagramu!

Poslednje dve godine "osvetnička pornografija" je uzela maha. Sve više žena suočeno je sa tim problemom, tvrde stručnjaci i dodaju da je trenutni pravni okvir nepovoljan. Osvetnička pornografija je svako objavljivanje i širenje nagih ili polunagih fotografija i video snimaka bez saglasnosti osobe koja se na njoj nalazi.

Katarina Jonev, ekspert za sajber bezbednost, rekla je da su žene najčešće žrtve osvetničke pornografije, a da je sve češći problem u našim školama.

- Cilj osvetničke pornografije je najčešće ucena uz rečenicu: "Ako ne uradiš (to što tražim od tebe), podeliću tvoje fotografije, pokazaću ih tvojim prijateljima, kolegama..." U slučaju dece, preti se slanjem fotografija ili snimaka roditeljima. Takođe, motiv određenog broja ljudi je i materijalne prirode, odnosno zbog novca - kaže Katarina Jonev, stručnjakinja za nasilje na društvenim mrežama i dodaje:

- Vrlo često je cilj i zadržati nekoga u vezi, odnosno partnerskom odnosu.

Katarina kaže da je problem sve vidljiviji kod dece školskog uzrasta i to najčešće dele na onim mrežama koje su im najbliskije - Instagramu i TikToku.

- Žrtvama je ugrožena privatnost, jer se neretko dele i lični podaci: ime prezime, gde živi, radi ili ide u školu, ali isto tako je ugroženo i dostojanstvo - podvlači.

Žrtve osvetničke pornografije - žene

Iako postoji određeni broj muškaraca koji se sa istim problemom suočavaju, Jonev kaže da su žene češće žrtve.

- Žrtve su češće žene, jer muškarci uglavnom slikaju svoj polni ogran. Ne vidim im se lice, dok žene šalju fotografije gde im se vidi celokupan lik - rekla je Jonev i dodala da njeno iskustvo pokazuje da su devojčice slobodnije kada je slanje eksplicitnih fotografija i snimaka u pitanju.

Ovo je sve češći problem i u školama, naročito u onim u unutrašnjosti, jer žrtve ćute, a u malim sredinama se takav materijal brzo širi.

- Ni škole nisu sigurne kako da se postave kada procuri eksplicitan materijal. Ja ih savetujem da uvek osnaže žrtvu - rekla je ona.

- Autonomnom ženskom centru se obrati najmanje jedna zena nedeljno koja ima problem osvetničke pornografije, odnosno problem sa objavljivanjem ili pretnjom da ce objaviti njene fotografije ili snimke intimnog sadržaja. Većina žena i devojaka kojima se to dešava samo žele da se onaj koji im preti objavljivanjem ili je već obajvio, odnosno poslao njenim prijateljima, porodici, kolegama, da prestane da to radi. Međutim, to se retko dešava, upravo iz razloga što oni koji to rade znaju da neće pretrpeti nikakvu sankciju - rekla je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

U našem Krivičnom zakonu postoji krivično delo neovlašćeno objavljivanje tuđih fotografija i snimaka, ali se to krivično delo goni po privatnoj tužbi.

- To znači da osoba čije su fotografije ili snimci objavljeni bez njene saglasnosti, mora sama, bez pomoći policije i tužilastva za visokotehnoloski kriminal, da prikupi dokaze da je fotografije i snimke objavila baš ta konkretna osoba protiv koje je podneta privatna krivična tužba. U svetu društvenih mreža, lažnih profila, korišćenja servera drugih država, to je za osobu koja je žrtva nemogući zadatak. Nekada je to nemoguć zadatak i za policiju i tužilaštvo - kažu iz ove organizacije.

Žene žive u strahu, kažu, jer su konstatno u neizvesnosti da li će osoba koja preti zaista i objaviti materijal. Jedan deo čak i pristane na ucene, a onda shvati da su one bile samo početak. Savetuju da se u ovakvim situacijama sačuvaju svi dokazi, linkovi sa kojim su im upućivanje ucene i pretnje i da kažu da će slučaj prijaviti policiji. Takođe, treba obavestiti rodbinu i prijatelje, porodicu i poslodavca, da, ukoliko fotografije i snimci stignu na njihove adrese, sačuvaju sve kao dokazni materijal. - Za sada se kao najbolji način da se učinioci ovih dela zaustave bio ''blame and shame'' - takozvano javno objavljivanje imena osobe koja ucenjuje snimcima i fotografijama, jer oni koji to rade, uglavnom su to radili i ranije drugim osobama - zaključuju iz Autonomnog ženskog centra.

Pre dve godine razbijena Telegram grupa od 36.000 članova

U martu 2021. godine mediji su brujali o grupi na Telegramu koja je imala neverovatnih 36.000 članova sa prostora Balakana. U njoj su pretežno muškarci delili eksplicitne snimke svojih bivših devojaka i poznanica. Da stvar bude još ozbiljnija, uz fotografije su pisali i lične podatke, a sve je otkrila devojka koja je u grupi naišla na svoje fotografije.

U isto vreme se pojavila i grupa od 25.000 Nišlija u kojoj se takođe delio osetljiv materijal, pa je policija zbog ova dva slučaja uhapsila N.S.(25) iz Niša za kojeg se sumnja da je bio administrator u jednoj od grupa za deljenje osvetničke pornografije, kao i M.C. (27).

