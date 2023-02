JEZIVA ISPOVEST SRPSKE NOVINARKE: Videla sam sebe kako KOLJEM! Žana progovorila agoniji koju je preživela u opasnoj SEKTI! VIDEO

Srpska novinarka Žana Karaklajić javno je progovorila o agoniji u kojoj se našla dok je jedno vreme bila članica sekte Nju ejdž (Novo doba) - duhovnog pokreta zbog kog je njen život bio nekoliko puta ozbiljno ugrožen.

Intimna ispovest novinarke iz Srbije Žane Karaklajić je šokirala sve. Ona je govorila o paklu koji je proživela kao članica zloglasne sekte "Novo doba" (Nju ejdž), a priča ledi krv u žilama. U svojoj emisliji "Inspiracija dana- Inspiracija noći" koju emituje na Jutjub kanalu, Žana je ispričala kako je izgledao njen život dok je bila pristalica ovog pokreta.

Za Nju ejdž kaže da je vuk u jagnjećoj koži, jer taj pokret nudi rešenje za određene probleme, dok se s druge strane otvaraju ponori u koje osoba sve dublje i dublje upada.

"Oduvek me privlačilo sve što je obavijeno nekim velom tajni. Rano sam ušla u tu priču sa Nju ejdžom. Kada sam imala velike životne probleme, ja sam se grozničavo uhvatila za njih misleći da će mi rešiti probleme.

Na početku sve to izgleda neverovatno primamljivo, zavodljivo, pogotovo za ljude radoznalog duha, za individualce. Jer ti daje mogućnost da misliš da si ti solo igrač, dolaziš do zanimljivih podataka, a ceo princip je baziran tako da ti misliš da postaješ Bog. A kada dođeš u situaciju da pomisliš da si Bog i da ti je sve dozvoljeno - tu nastaje ozbiljan problem. Ti misliš da možeš da kreiraš sve. Ljudi dođu do tog da pomisle da mogu i vremenske uslove da promene. Kada kreneš da eksperimentišeš, ti do nekih stvari možeš da dođeš, ali posle toga plaćaš veliku cenu.

U celoj toj priči postoji mnogo manipulacije. Nju Ejdž propagira igru svetlosti i tame i ti celo vreme misliš da si ratnik svetlosti, a onda shvatiš da stalno igraš na strani đavola", ipričala je ona.

Žana kaže da je najveća zamka koju nam đavo servira ta što nas je ubedio da ne postoji. A da je on itekako prisutan, svedoči i ono kroz šta je ova žena prošla pokušavajući da izađe iz Nju ejdža.

Šta je Nju ejdž? Okultni pokret pod imenom New Age pokret – Nju ejdž (Novo doba), postao je prilično popularan. Neki ga vide kao novu religiju, dok ga drugi doživljavaju kao novo shvatanje života. "New Age pokret" ne uči ništa što je novo; to je amorfna mešavina različitih okultnih učenja, koja su prisutna već duže vreme. Ono što je novo u vezi ovog pokreta, jeste trgovački metod u marketingu svake moguće vrste okultnog materijala, koji treba da privuče "potrošače" različitih interesovanja i ukusa. Prema nekim teorijama smatra se da su osnivači zapravo satanisti, satanistički kult iz Amerike. Astrologija, tarot, enerija, kristali, čakre, meditacija, joga, rekonektivno isceljivanje, reiki, astrofiling, kristaloterapija, hipnoterapija, prema nekim teorijama smatra se da su sve to metode ovog pokreta koji nema definisanu organizaciju i strukturu, to je više shvatanje, filozofija života u kojem imate potpunu slobodu volje. Marketinški sjajno upakovana filozofija u kojoj su mnoge poznate ličnosti kao npr. Opra Vinfri.

"Otišla sam na inicijaciju, vratila sam se kući, legla na krevet i počinje horor: Kroz celu moju sobu su milele zmije, osećala sam prisustvo zla, kao da se sav mogući mrak i sve što je loše na kugli zemaljskoj našlo u mojoj sobi. Tera te neki đavo da gledaš to. To sam gledala i shvatila sam da mi nije dobro, da sam na strani tame.

A onda su počele sumanute, brze misli", dodaje Žana. "Dolaze ti neke misli kao da nisu deo tebe. Videla sam sebe kako radim neke jezive stvari, sebe sa nožem, krv, videla sam sebe u tim raznim situacijama. Vrhunac je bio kada sam videla sebe kako sopostveno kuče koljem", ispričala je Žana.

Ljudi koji su izašli iz Nju ejdža pričali su da su po inicijaciji dobili noćne strahove, paralize sna, a svi ti lucidni snovi su se pretvorili u horor. Da bi pobegli od Nju ejdža ljudi su prešli na radikalno hrišćanstvo.

"Samu sebe sam životno ugrozila zbog takve vrste manupulacija," ispričala je Žana.

