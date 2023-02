SRPSKI TIKTOKER SA MEDICINSKOG ŠIRI TEORIJU ZAVERE Tvrdi da za 22 godine počinjemo da izumiremo "Neću da širim paniku ali..."

Andreja Andrejić, popularni tiktoker veoma često na mrežama izaziva pažnju snimcima koje objavljuje. Za njega se navodi da je navršeni student medicine, i njegove objave su zato veoma često vezane za, kako sam kaže, buduću profesiju, ali se ne drži striktno jedne tematike.

Na početku jednog od poslednjih, najviralnijih snimaka, rekao je da je isti posvetio muškarcima, jer kako kaže ima mnogo loše vesti za njih.

- Doktori su primetili da se broj spermatozoida u prosečnom ejakulatoru smanjio za čak 60% u odnosu na 1970. godinu. To znači da muškarci generalno proizvode mnogo manje spermatozoida. Da stvar bude još gora, mnogi smatraju da će do 2045. godine broj spermatozoida biti nula. Dobro znate šta to znači. Nema spermatozoida, nema reprodukcije, nema beba - rekao je on u nastavio dalje da objašnjava.

- Mnogi smatraju da je glavni krivac za ovakav drastičan pad u broju spermatozoida mikroplastika. Mikroplastika je zapravo svaki delić plastike manji od 5mm koji nastaje raspadanjem iste. To znači da je faktički ima i u vodi koju pijemo, i u hrani koju jedemo. Nažalost, ne postoji puno stvari koje moižemo da izbegnemo ove hemikalije, sem da se prosto trudimo da konzumiramo namirnice koje imaju što manje - rekao je on.

Nekima nije bilo svejedno kad su ovo čuli.

- Nemoj me plašiti.

- Iskreno mnogo sam se uplasila i anksioznost mi je porasla - komentarisali su neki.

Jedni su zbijali i šale, drugi su bili ironični, a mnogi se ne slažu sa njegovom teorijom.

- Ionako nas je previše na ovoj jadnoj planeti, nije neka šteta.

- Bilo bi lepo da kada pričaš ovakve stvari okačiš i izvor informacija.

- Nema veze sa vezom. Spali diplomu molim te i učini uslugu ljudima.

- Modifikovana hrana, zagađenost reka, vazduha, zemlje ostalim hemikalijama, tehnologija, brz tempo života… Mislim da ima puno više toga od mikroplastike.

- Da nema ljudi, ne bi bilo ni mikroplastike.

O štetnostima mikroplastike inače se govori javno, naučnici se bave ovom temom, i činjenica jeste da ona loše utiče na zdravlje ljudi i da ugrožava životnu sredinu. Ipak, nigde ne postoje podaci koji bi mogli da potvrde tvrdnje ovo mladića da muškarci više neće moći da imaju potomstvo za 22 godine.

