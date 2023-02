DA LI JE RAZVEDENA ŽENA - GOSPOĐICA ILI GOSPOĐA? Ovo pitanje je napravilo HAOS na mrežama! STRAVIČNO JE KAKVE IZRAZE KORISTE

Društvene mreže veoma često su mesto na kom ljudi raspravljaju o raznim temama, a neke teme imaju dosta veliki odjek.

Jedno pitanje napravilo je juče buru na društvenim mrežama. Jedna Tviterašica zapitala se sledeće:

- Je l' razvedena žena gospođa ili gospođica?

Ljudi su bili baš inspirisani da ovo komentarišu, a neki komentari su bili veoma neukusni.

- Gospođa. Oskrnavljena je. Havarisana

- Gospođetina buraz. Ja bivšu ne mogu da prepoznam. To se prolepšalo, to se smeje, to se sp*da sa ozbiljnim stvarima.

- Ni jedno ni drugo, već... poželjna dama

- U ovim našim uslovima gospođetina i to podvučeno crvenim.

- Devojka, samim tim gospođica!

- Srećna žena!

Ovo je samo jedan deo komentara koji su bili ispod ove polemike, a neki su veoma ružni, omalovažavajući i diskriminišući po žene.

