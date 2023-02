STIGLO UPOZORENJE IZ GRUPA: Ljudi čuvajte se izvesne M. O. vara i skuplja novac, a evo kakvim se sve lažima služima! Narod besan

Pojedine grupe na društvenim mrežama upozorile su svoje korisnike na izvesnu M. O., za koju tvrde da je prevarantkinja!

Upozorenje je između ostalog stiglo i iz grupe "Mirijevo", ali i "Višnjica i Višnjička banja."

Oni su došli do saznanja da se izvesna M. O. služi lažima i prevarama i da na kontu nekih ljudi i njihovih tužnih sudbina, ali i svoje, i tako dobija novac od onih koji žele da pomognu.

Upozorenje foto: Printscreen Facebook

- Ljudi prestanite da uplaćujete novac izvesnoj M. O. koja već godinama po grupama prosi za novac, čas je majka petoro dece, čas prosi u tuđe ime! Ne budite glupi! Dajete novac nekoj zdravoj, pravoj osobi koja može da ide da radi, ali ne želi jer joj je lakše da vara i laže ljude koji joj uplaćuju novac jer se sažale nad njenom tužnom sudbinom. Iz aviona se vidi da je profil lažan. Ne budite magarci i ne uplaćujte više - navodi se u upozorenju u grupi "Mirijevo".

Oni su priložili i neke poruke koje je M. O. objavljivala i slala ljudima, a uočeno je da se ne poklapaju.

Traži da se nekome plati dug foto: Printscreen Facebook

- Treba da se pomogne jednoj majci sa troje dece kojoj su isključili struju, ostala je bez muža pre četiri meseca, nažalost je preminuo i sad dok se ostavinska ne završi nema novca ništa! A ostavinska ni u najavi u skorije vreme! Sve ću objasniti u poruci ko bude želeo! Ima i bebu od 17 meseci, između ostalog žena je i zaposlena, ali trenutno na bolovanju, ruku je polomila pa sve teško funkcioniše - navodi se u jednoj od objava izvesne M. O.

Objavljena je i jedna njena prepiska u kojoj traži novčanu pomoć za dug za struju jedne majke.

Upozorenje foto: Printscreen Facebook

- Mami kojoj smo pomogli uspešno za uplatu kuhinje juče su isekli struju, jel možemo da se pokrenemo i pomognemo? - napisala je ona nekome u poruci, potom je upitana koliko iznosi taj dug.

Ona je odgovorila da je dug 32.000, kako je ona uplatila 5.000 dinara, ali da nema više.

- Janur je, ne morate svi, bitno je da se svi uključimo. Svako po malo, skupiće se. Imala je tragediju čitali ste sigurno, njoj je muž preminuo pre pet meseci, sama je sa decom, bila je na bolovanju, ima detence 18 meseci. Juče je počela da radi posle dva meseci, ženi pomažem maksimalno i ja i suprug - navodi se u njenoj poruci.

Upozorenje je osvanulo i na drugim grupama.

- Po dobijanju poruke i prepiski iz drugih grupa pristupio sam detaljnijem pregledu poruka dotične, i ispostavilo se da je neko sa namerom radio kao što je gore rečeno. Dotičnoj smo obrisali sve poruke i uklonili iz grupe. Uradićemo isto za svaku drugu osobu koja pokuša da obmanjuje naš komšiluk i članove grupe. Morate da vodite računa kome i šta uplaćujete - navodi se u objavi u grupi "Višnjica i Višnjička banja na FB."

Mnogi korisnici ovih grupa smatraju da M. O. treba prijaviti policiji, u komentarima se oglasila čak i ona i tvrdi da je neko sabotira, a optužbe odbacuje.

- I meni je bilo čudno što sam htela da ponudim stvari za bebu, a ona je napisala da je u principu neophodan samo novac za struju. Znači za ugroženu porodicu želi samo novac? Malo neuobičajeno.. - napisala je jedna žena u komentaru.

Izvesna M. O. napisala je da se humanitarnim radom bavi 11 godina. Međutim, pojedini korisnici su stava da i to treba proveriti, kao i to da li se registrovala za to.

- Zaista je čudno da se uvek skuplja novac, a ne znamo za koju porodicu, gde živi, kako se zove... Zašto se to ne kaže da mogu ljudi pomoć da odnesu lično?! - upitala se jedna korisnica.

