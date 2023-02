BLIŽI SE POLAGANJE MALE MATURE, A RODITELJI SE HVATAJU ZA GLAVU: Evo koliko koštaju privatni časovi! Uopšte nije mala cifra

Iako je osmacima do polaganja male mature ostalo još četiri meseca, deo njih već je krenuo da se priprema za ovaj važan ispit! Ove godine će umesto pet predmeta na kombinovanom testu polagati samo jedan, za koji su se prethodno izjasnili.

Samim tim roditeljima će trebati nešto manje novca za privatne časove, ali opet to nije mnogo bitno, s obzirom na to da je za valjanu pripremu i privatne časove potrebno izdvojiti od 500 do čak 2.000 evra, u zavisnosti od toga da li su grupni ili individualni!

Oko 66.000 osmaka polagaće zvaničan test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika 21. juna, dok će sutradan rešavati zadatke iz matematike, a za 23. jun zakazan je treći test, koji je i novina ove školske godine. Ranije je to bio kombinovani test na kom su bila pitanja iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Sada su svi ti predmeti razdvojeni i učenici osmih razreda su birali jedan za završni ispit.

Veće grupe diskutabilne Pripreme ili individualni časovi? Naš sagovornik kaže da ne bi bilo loše da deca uz privatne časove pohađaju i ove pripreme. - Uvek su bolji privatni časovi. Zašto? Zato što je to rad jedan na jedan, sve što je na nivou većih grupa je diskutabilno - smatra Antić.

Kurir je kontaktirao sa nekoliko privatnih škola koje organizuju pripreme i časove za polaganje male mature. Neke od njih u cenu imaju uračunatu pripremu za sva tri predmeta, moguće je plaćanje na rate, a pripreme traju pet meseci.

- To su poluindividualni časovi, traju pet meseci. Koštaju 12.000 dinara mesečno za sva tri predmeta, ukupna cena je 60.000 dinara - rečeno nam je u jednoj privatnoj školi.

foto: Shutterstock

Pored toga, nude i grupne časove za svaki predmet, a tu je cena 6.000 dinara mesečno, negde ima i za 5.000 dinara. Cene su slične u većini privatnih ustanova.

Ministarstvo prosvete Organizovana priprema u školi i na lokalu Iz Ministarstva prosvete navode za Kurir da škole u okviru svojih redovnih aktivnosti organizuju obaveznu pripremnu nastavu za polaganje završnog ispita, a organizuju je i mnoge lokalne samouprave: - Učenici mogu vežbati i na portalu E-vežbaonica, koji je posebno izrađen za ove namene. Na E-vežbaonici se nalazi više od 4.200 zadataka iz sedam predmeta, raspoređeni su prema težini na tri nivoa. Štampane su i zbirke zadataka na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, svaka sadrži po 450 zadataka. Zbirke mogu da se kupe u knjižari „Prosvetnog pregleda“ i knjižarama širom Srbije. Sve tri zbirke zajedno koštaju 1.100 dinara, a pojedinačno zbirka za srpski jezik košta 440 dinara, za matematiku 330, a kombinovana zbirka 330 dinara.

Cena individualnih časova, odnosno dvočasa je oko 15 evra.

- Niže od toga nema. Cene časova srpskog i matematike je ista - oko 15 evra, ali ima i skupljih. Potrebno je minimalno 40 časova i srpskog i matematike, dakle po 600 evra. Kada je u pitanju treći test, vidim da se veći deo dece odlučio za biologiju, tu ne treba veliki broj časova, oko 10 do 20, i tu je cena ista - oko 15 evra. Ako neko polaže hemiju i fiziku, potrebno je oko 10-20 časova, dok kod istorije i geografije nisu potrebni privatni časovi - priča za Kurir Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

foto: Kurir Tv

Cene časova dvočas matematika 15-20 evra

dvočas srpski 15-20 evra

dvočas biologija 15 evra

dvočas hemija 15 evra

dvočas fizika 15 evra

cene petomesečne pripreme za sva tri predmeta u privatnim školama 60.000 dinara

l cena pripreme samo jednog predmeta u privatnim školama oko 6.000 dinara mesečno

On naglašava da je ipak kvalitetnije uzimati individualne časove, nego grupne.

- Mnogi roditelji dižu kredite, pozajmljuju novac da bi deci platili časove. Sigurno im treba oko 2.000 evra za sve to. Potrebno je više para, posebno što deca nemaju neko predznanje, s obzirom na to da se ocene dele šakom i kapom. Svi imaju petice, a nemaju neko znanje. Imamo ogroman broj odličnih i vrlodobrih đaka, to je inflacija ocena, odnosno ocena koje ne vrede - smatra Antić.

Mina Branković