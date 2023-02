POTVRĐENA PRVA TRUDNOĆA SA UVEŽENIM JAJNIM ĆELIJAMA: Još 5 žena čeka vantelesnu oplodnju, uskoro prijava i za žene do 50. godine

Prva trudnoća iz uveženog reproduktivnog materijala koji je krajem januara stigao u našu zemlju je potvrđena. Ostalih pet žena za koje su stigle jajne ćelije su u fazi pripreme za vantelesnu oplodnju.

Do sada je 163 parova, odnosno žena, prošlo komisiju za medicinski potpomognutu oplodnju sa darovanim reproduktivnim ćelijama, od čega je 31 na teritoriji Vojvodine. Od tog broja već 140 je dobilo termin za prvi konsultativni pregled gde će se raditi postupak.

Na tom prvom pregledu zajedno sa svojim ginekologom vrši se upit ka banci kako bi se poručio adekvatan materijal. Sve se radi u skladu sa karatkteristikama primaoca i može se izabrati boja kose, očiju, rasa, krvna grupa, vrsta kose ravna ili kovrdžava...

Do sada su zaključeni ugovori sa četiri strane banke, u pitanju je Ovobank iz Španije, dve iz Danske Europian sperm banka i Cryosinternational, i jedna iz Češke. U našu zemlju je iz Španije krajem januara stiglo šest paketa jajnih ćelija, uskoro stiže još 10 paketa (i jajnih ćelija i spermatozoida), a podneto je ukupno 30 zahteva Upravi za biomedicinu za uvoz reproduktivnih ćelija, što znači da je za 30 žena poručen materijal, a samim tim se ujedno podnosi zahtev i za uvoz za te žene.

foto: Profimedia

U narednom periodu preko portala eUprave krenuće prijavljivanje i za parove koji će sami finansirati postupke sa darovanim reproduktivnim ćelijama. Tada će moći da se prijave žene do navršene 50 godine života, a zahtev će moći da podnesu i žene koje nisu državljanke Republike Srbije.

Pravo na postupke sa darovanim reproduktivnim ćelijama imaju žene do navršene 45 godine života do momenta prolaska komisije i to one, ukoliko se prijavljuje sa partnerom, ako jedno od partnera nema dete i jedini način da se ostvare u ulozi roditelja jeste vto sa darovanim ćelijama. Takođe, pravo imaju i starije do 45 koje nemaju partnera, a ni dete. Svi oni imaju prava na tri pokušaja VTO sa darovanim reproduktivnim ćelijama kao i tri krioembriotransfera. Uz ovo pravo žena ima mogućnost i na jedan uvoz reproduktivnih ćelija.

foto: Ana Paunković

- Naša država je uz Izrael jedina zemlja koja ima takve mere podrške, koje uključuju i potpomognutu oplodnju i oplodnju doniranim reproduktivnim materijalom, koja je potpuno o trošku države - kaže Darija Kisić, ministarka za brigu o porodici.

- Znamo da smo postepeno povećavali starosnu granicu kada je u pitanju potpomognuta oplodnja, da je povećan broj pokušaja o trošku države, a da je od pre par meseci država omogućila i oplodnju doniranim reproduktivnim materijalom.Ponosni smo na ove mere države i nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici da posetimo prve bebe koje su rođene ovim putem.

PRIJAVA SAMO PREKO EUPRAVE Od 8. decembra 2022. godine omogućeno je prijavljivanje za postupke VTO sa darovanim reproduktivnim ćelijama na teret sredstava Republičkog fonda. Prijavljivanje ide isključivo preko portala eUprave preko koga zahtev podnose žene. Na taj način pokretanjem usluge one šalju zahtev ka nadležnoj zdravstvenoj ustanovi za zakazivanje termina pred Komisijom za BMPO koja odlučuje da li žena ili par mogu da uđu u postupak VTO Do danas se preko eUprave prijavilo oko 660 žena. Od toga sa teritorije Vojvodine prijavilo se 152 žene.

Kurir.rs/Novosti