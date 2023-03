"JOŠ RAĐAJU MAJKE OBILIĆE" OVA TETOVAŽA ŠOKIRALA SVAKOGA KO JE VIDEO! Jasno se vidi rasporena životinja, a pored... (FOTO)

Neki ljudi koji vole tetovaže misle da na ovaj način ulepšavaju svoje telo. Ipak, pojedine tetovaže i nisu tako lepe za svačije oko. Sporne su neke ideje, ali i tehnika tatoo-majstora.

Na društvenim mrežama tako se pojavila tetovaže jednog čoveka koji je navodno iz Srbije.

Na slici se vidi figura muškarca koji seče utrobu svinje. Dok on to rade, vidi se da ima ljudi okolo. Sve je to nacrtano u boji, na koži jednog čoveka.

I dok su neki šokirani ovom tetovažom, drugima se dopada.

- Čestitke bratu Srbinu koji poštuje tradiciju, a nije podlegao pomodnim trendovima tetoviranja kineskih simbola, latinskih izreka, runa ili strip heroja... još rađaju majke Obiliće.

