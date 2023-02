TOKSIČNE ČESTICE PRONAĐENE U SRBIJI! Stručnjak upozorava: Mogu se naći u OVIM proizvodima, ČAK SE I EVROPA OGLASILA (VIDEO)

PFAS je hemikalija koja se nalazi u maltene svim proizvodima koje su otporne na vodu i masnoću, a ima i te kako nepovoljan uticaj na čovekov organizam.

Ove opasne toksične čestice pronađene su na čak 30 lokacija u Srbiji.

foto: Shutterstock

Prof. dr Aleksandra Buha Đorđević iz Fakulteta za farmaciju u Beogradu, približila je temu o PFAS hemikalijama, pa je rekla u kojim se proizvodima ona nalazi.

- PFAS hemikalije su polifluoroalkil supstance, a one broje preko 8.000 različitih jedinjenja, a svima je zajedničko postojanje veze između ugljenika i flora, koja se smatra jednom od najjačih veza u prirodi, pa su samim tim izuzetno otporni u životnoj sredini, pa su tako dobile naziv večne hemikalije. Koriste se u brojnim industrijama, ulaze u sastav mnogih potrošačkih proizvoda koji se svakodnevno koriste- započela je Đorđević, pa je otkrila koji su to konkretno proizvodi:

- To je pre svega teflonsko posuđe. Potom su to tepisi, nameštaj koji se smatraju otporni na vodu i masne mrlje. Takođe se nalaze u omotima za brzu hranu, upravo jer odbija mast i onda papir ne može da bude masan. Takođe ih ima u kozmetičkim proizvodima kao što je konac za zube, neki šamponi, dugotrajna šminka...

01:09 TOKSIČNE ČESTICE PRONAĐENE U SRBIJI! Stručnjak upozorava: Mogu se naći u OVIM proizvodima, ČAK SE I EVROPA OGLASILA

Nakon istraživanja koja su napravljena povodom toksičnih supstanci, Evropa je reagovala, a Đorđević je otkrila u kom smeru to ide.

- Ohrabruje to što se evropska agencija za hemikalije oglasila i predložila da se celoj grupi tih hemikalija uradi restrikcija, odnosno da se njihova upotreba ograniči na meru koja je esencijalna. Ukoliko se takav predlog nešto odobri, sa proizvodnjom PFAS hemikalija bi se prestalo 2026. godine, a do tad nam preostaje da budemo svesni hemikalije i gde se one sve nalaze i umanjimo upotrebu. PFAS izaziva mnoge poremećaje u našem organizmu kao npr pad imuniteta, problemi sa metabolizmom...

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs