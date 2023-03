"NA STOTINU MEJLOVA INSPEKCIJI NIKAD NISU ODGOVORILI!" Milovanović: Ne ispunjavaju obaveze, takvih domova ima mnogo u Srbiji!

U Beogradu je juče zatvoren Dom za stara lica Epikur od strane nadležne inspekcije.

Domu Epikur je inspekcija, u pratnji policije povukla licencu i naredila korisnicima usluga Doma da napuste objekat.

Radoslava Milovanovića, predsednika Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih potvrdio je ovu informaciju.

- Ja sam to čuo danas da se tamo nešto dešavalo, puno ljudi je to prenelo. Da, oni su dobili rešenje o zatvaranju. Taj dom je osnovan bez licence, mi smo to kao udruženje prijavljivali. Oni su ušli sa inspekcijom i došlo je do toga da se dom zatvara - rekao je.

Licenca podrazumeva neke više uslove, a prema saznanjima Milovanovića on nije uspeo da ispuni osnovne sanitetske uslove.

- On godinama nije imao licencu. Danas su izdali najnovije sveže rešenje. Taj dom Epikur nikad nije ispunio sve obaveze. Žalosno je što on nije jedini ima takvih dosta u Srbiji. Poslali smo stotinu mejlova inspekciji i nikad nam nisu odgovorili! Takvih domova ima puno, nema sprovođenja načina da se tome stane na put. Na kraju krajeva dom "Rojal" je zatvoren jer se ministarka našla na svim naslovnim stranama - rekao je on.

A oglasio se i dom Epikur koji je sledećom izjavom potvrdio gorepomenute navode:

