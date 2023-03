BAHATOJ DOKTORKI PRETI DO 5 GODINA ZATVORA ZA DIVLJU GRADNJU! Advokar Perović za Kurir: Već 30 godina ovo je OGROMAN PROBLEM

Poznata doktorka za estetsku i antiejdžing medicinu Joana Bacijalu navodno je bespravno proširila svoj stan.

Reč je o stambeno-poslovnoj zgradi u Rankeovoj 16 na Vračaru, u kom se nalazi i njena klinika „Joana regen“ zbog čega su stanari protiv nje podneli krivičnu prijavu za gradnju bez građevinske dozvole.

Gradska građevinska inspekcija je 1. marta ove godine izdala rešenje o prinudnom rušenju metalne konstrukcije koja je napravljena sa dvorišne strane zgrade, nakon što se doktorka prethodno oglušila na prvo rešenje inspektora iz novembra prošle godine.

foto: Profimedia

Povom razjašnjavanja ove teme gost jutarnjeg programa Kurir televizije je Nebojša Perović, advokat.

Advokat se prvo osvrnuo na to kako je moguće da nakon dva dolaska inspekcije, metalna konstrukcija i dalje postoji.

- Mislim da u gradu, ali i širom zemlje, postoji oko 20.000 takvih rešenja. To treba sprovesti, a može doći do dobrovoljnog ili prinudnog rušenja. Pre oko dve godine doenta je odluka da Javni beležnici ne overavaju promet kupoprodajne nepokretnosti ukoliko one nisu uknjižene, dakle one koje su "na divlje". Na taj način je smanjena divlja gradnja, ali stvoren je jedan poseban mentalitet devedesetih godina. Od tad postoje ljudi koji čine bezakonje, samo da je u njihovom interesu, a na štetu drugih - započeo je Perović.

01:12 STVOREN JE POSEBAN MENTALITET 90-tih! Advokat o bahatom širenju stana doktorke: Čine interese bezakonjem na štetu drugih!

Perović je odgovorio na to šta zakon radi po tom pitanju:

- Šalje vas u zatvor. U ovom slučaju, zaprećena kazna je od šest meseci do pet godina uz novčanu nadoknadu. Što se tiče firme ili lica koje je gradilo bez dozvole, kazna iznosi od tri meseca do tri godine. Doduše, onaj koji zida, a već je izdata zabrana, odnosno stavljena ona traka, suočiće se sa kaznom između jedne i osam godina uz novčanu kaznu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs